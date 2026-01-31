EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россияне назвали свои главные страхи во время путешествий

2 минуты чтения 12:01 | Обновлено: 13:53

Большинство россиян боятся забыть дома паспорт или билеты перед началом путешествия. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные исследования консьерж-сервиса Onlinetours Premium.

Об этом страхе заявили 81% опрошенных — пытаясь справиться с ним, россияне несколько раз проверяют документы перед выходом из дома. По три-четыре раза это делают 44% респондентов, еще 18% занимаются таким не менее пяти раз, а 10% не смогли вспомнить, сколько проверок им нужно сделать, чтобы убедиться в наличии всех необходимых бумаг.

Вторым по популярности оказался страх перед возможной задержкой или отменой рейса, этот вариант выбрали 73% респондентов. Также значительная доля опрошенных волнуется из-за возможной потери телефона или денег и банковских карт (58% и 63% соответственно).

Почти треть россиян (30%) рассказали об опасениях перед переходом границы. Исследователи отмечают, что уровень тревожности резко снижается после прохождения формальностей перед вылетом — 70% ощущают себя спокойнее уже после регистрации на рейс, но 29% продолжают ощущать неуверенность до посадки.

При этом, как сообщает РБК, 42% респондентов рассказали, что перед поездками ощущают себя спокойно и уверенно.

Я переехала в Бразилию и очень довольна
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
Общество8 минут чтения

Ранее газета The New York Times назвала список мест, которые путешенственникам стоит посетить в 2026 году. Всего в него вошли 52 локации из разных регионов мира. Первое место рейтинга заняла «Революционная Америка» — в этом году США отмечают 250 лет своей независимости. Журналисты посоветовали концерт 4 июля на лужайке у Капитолия США в Вашингтоне и чемпионат мира по футболу.

В тройке также оказались столица Польшы Варшава, которую журналисты выделили из-за открытия нового Музея современного искусства, и Бангкок, в котором авторы текста советуют посетить Центр современного искусства Dib Bangkok и восстановленный буддийский храм Ват Чайваттханарам.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Интернет и мемы
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом»
00:01
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Общество
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
00:01 30 января
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Мир
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
00:01 29 января
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Интернет и мемы
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
00:14 28 января
Ее затравили за роман с президентом
Мир
Ее затравили за роман с президентом
Президент завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
00:01 27 января
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Общество
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь
00:01 26 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Еще одна страна перейдет на евро
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Еще одна страна перейдет на евро
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке