Россияне назвали свои главные страхи во время путешествий

Большинство россиян боятся забыть дома паспорт или билеты перед началом путешествия. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные исследования консьерж-сервиса Onlinetours Premium.

Об этом страхе заявили 81% опрошенных — пытаясь справиться с ним, россияне несколько раз проверяют документы перед выходом из дома. По три-четыре раза это делают 44% респондентов, еще 18% занимаются таким не менее пяти раз, а 10% не смогли вспомнить, сколько проверок им нужно сделать, чтобы убедиться в наличии всех необходимых бумаг.

Вторым по популярности оказался страх перед возможной задержкой или отменой рейса, этот вариант выбрали 73% респондентов. Также значительная доля опрошенных волнуется из-за возможной потери телефона или денег и банковских карт (58% и 63% соответственно).

Почти треть россиян (30%) рассказали об опасениях перед переходом границы. Исследователи отмечают, что уровень тревожности резко снижается после прохождения формальностей перед вылетом — 70% ощущают себя спокойнее уже после регистрации на рейс, но 29% продолжают ощущать неуверенность до посадки.

При этом, как сообщает РБК, 42% респондентов рассказали, что перед поездками ощущают себя спокойно и уверенно.

