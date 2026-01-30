EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ: доходы врачей начали привязывать к выполнению плана по MAX

2 минуты чтения 18:28 30 января | Обновлено: 18:31 30 января

В регионах врачам начали ставить планы по записи пациентов на прием через мессенджер MAX. При этом качество выполнения этих планов влияет на размер премий. Об этом сообщает телеграм-канал «Медицинская Россия» со ссылкой на слова самих медиков.

Я переехала в Бразилию и очень довольна
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
Общество8 минут чтения

В частности, такая практика теперь действует в Клинической больнице скорой помощи Уфы. Как сообщили изданию в администрации медучреждения, выполнение плана по записи пациентов через MAX включено в перечень показателей, от которых зависят стимулирующие выплаты. Журналистам даже предоставили таблицу с нормативами на январь. Исходя из нее, объем плана зависит от нагрузки врача — чем больше он работает, тем больше пациентов обязан записать через приложение. Например, если он занимает одну ставку, то записей должно быть 17 за месяц, если полторы ставки, то 25.

Для оформления следующего визита врачу необходимо прямо во время приема отсканировать специальный QR-код, после чего в чат-боте MAX ввести СНИЛС и дату рождения пациента. Таким образом оформляется запись на повторную явку. Медперсонал был заранее предупрежден, что невыполнение установленных показателей может привести к снижению или полной потере стимулирующих выплат, пишет издание.

Врачи жалуются, что система премирования в больнице уже и так привязана к большому числу других показателей. Среди них — выполнение планов по диспансеризации, в том числе репродуктивного здоровья, проведение профосмотров, оказание неотложной помощи, работа стационаров на дому, направления пациентов на госпитализацию, а также проведение телемедицинских консультаций. Запись через MAX стала еще одним обязательным пунктом в этом списке.

Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
Интернет и мемы11 минут чтения

По информации издания, похожая ситуация ранее возникла в Верхнепышминской центральной городской больнице имени П. Д. Бородина в Свердловской области. Там врачам угрожали лишением премий за отказ устанавливать мессенджер MAX. Сообщалось, что рабочие чаты больницы были переведены в это приложение, а сотрудники, не установившие его, оказались исключены из служебной коммуникации.

С начала года MAX начали активно внедрять в сферу здравоохранения. Так, 21 января стало известно, что в двух третях регионов России запущены сервисы доступа к медицинским услугам через MAX. С помощью чат-ботов и мини-приложений пациенты могут записаться к врачу, перенести или отменить визит. Для первой записи требуется авторизация через «Госуслуги» и указание персональных данных, включая СНИЛС и дату рождения.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Программа «Возмездие»
Криминал
Программа «Возмездие»
Мужчина расстрелял двух случайных девушек на отдыхе. Он объяснил необходимость убийства специальной программой
00:01
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Интернет и мемы
OnlyFans-модели ополчились против «налога на грех»
Политик и защитник маскулинности бросил вызов самой популярной девушке сервиса. Все потому, что он против «торговли телом»
00:01 31 января
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Общество
Я переехала в Бразилию и очень довольна
Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь
00:01 30 января
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Мир
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
00:01 29 января
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Интернет и мемы
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
00:14 28 января
Ее затравили за роман с президентом
Мир
Ее затравили за роман с президентом
Президент завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
00:01 27 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть