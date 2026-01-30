СМИ: доходы врачей начали привязывать к выполнению плана по MAX

В регионах врачам начали ставить планы по записи пациентов на прием через мессенджер MAX. При этом качество выполнения этих планов влияет на размер премий. Об этом сообщает телеграм-канал «Медицинская Россия» со ссылкой на слова самих медиков.

В частности, такая практика теперь действует в Клинической больнице скорой помощи Уфы. Как сообщили изданию в администрации медучреждения, выполнение плана по записи пациентов через MAX включено в перечень показателей, от которых зависят стимулирующие выплаты. Журналистам даже предоставили таблицу с нормативами на январь. Исходя из нее, объем плана зависит от нагрузки врача — чем больше он работает, тем больше пациентов обязан записать через приложение. Например, если он занимает одну ставку, то записей должно быть 17 за месяц, если полторы ставки, то 25.

Для оформления следующего визита врачу необходимо прямо во время приема отсканировать специальный QR-код, после чего в чат-боте MAX ввести СНИЛС и дату рождения пациента. Таким образом оформляется запись на повторную явку. Медперсонал был заранее предупрежден, что невыполнение установленных показателей может привести к снижению или полной потере стимулирующих выплат, пишет издание.

Врачи жалуются, что система премирования в больнице уже и так привязана к большому числу других показателей. Среди них — выполнение планов по диспансеризации, в том числе репродуктивного здоровья, проведение профосмотров, оказание неотложной помощи, работа стационаров на дому, направления пациентов на госпитализацию, а также проведение телемедицинских консультаций. Запись через MAX стала еще одним обязательным пунктом в этом списке.

По информации издания, похожая ситуация ранее возникла в Верхнепышминской центральной городской больнице имени П. Д. Бородина в Свердловской области. Там врачам угрожали лишением премий за отказ устанавливать мессенджер MAX. Сообщалось, что рабочие чаты больницы были переведены в это приложение, а сотрудники, не установившие его, оказались исключены из служебной коммуникации.

С начала года MAX начали активно внедрять в сферу здравоохранения. Так, 21 января стало известно, что в двух третях регионов России запущены сервисы доступа к медицинским услугам через MAX. С помощью чат-ботов и мини-приложений пациенты могут записаться к врачу, перенести или отменить визит. Для первой записи требуется авторизация через «Госуслуги» и указание персональных данных, включая СНИЛС и дату рождения.