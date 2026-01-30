Новые санкции могут сильнее ударить по нефтяным доходам Кремля

Европейский союз хочет отказаться от ценового потолка на российскую нефть и заменить его запретом на предоставление услуг, необходимых для ее перевозки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

По их словам, если предложение получит поддержку всех государств — членов ЕС, европейским компаниям может быть запрещено предоставлять услуги по страхованию и транспортировке российской нефти, причем независимо от ее цены. Такая мера обсуждается в рамках 20-го пакета санкций против Москвы из-за войны в Украине.

Источники Bloomberg отмечают, что страны ЕС уже проинформированы о возможном содержании нового санкционного пакета, который Брюссель рассчитывает утвердить к концу февраля. При этом для введения санкций требуется согласие всех государств союза, но некоторые из них, по данным агентства, выступают против замены потолка цен на полный запрет услуг.

Я переехала в Бразилию и очень довольна Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь Общество 8 минут чтения

Помимо ограничений в нефтяной сфере, ЕС также рассматривает дополнительные меры в отношении российских банков и нефтяных компаний, сообщает Bloomberg. Кроме того, обсуждаются санкции против криптовалютных сервисов и финансовых организаций из третьих стран, которые, по оценкам Брюсселя, помогают обходить действующие ограничения. В санкционные списки могут быть включены и новые суда, которые ЕС относит к так называемому «теневому флоту».

Ценовой потолок на российскую нефть западные страны ввели на фоне продолжающихся боевых действий в Украине. В декабре 2022 года предельную цену установили на уровне 60 долларов за баррель, осенью 2025-го опустили потолок до 47,6 доллара. В феврале этого года грядет новое понижение — теперь до 44,1 доллара за баррель. По данным СМИ, несмотря на попытки России адаптироваться к ограничениям, в прошлом году доходы страны от экспорта нефти снизились примерно на 20% по сравнению с 2024-м. На это повлияло также и укрепление рубля. Курс сейчас примерно на на 17% выше заложенного в бюджет.