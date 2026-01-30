СМИ узнали об извинившихся за удары по Украине российских переговорщиках

Члены российской делегации переговорщиков, принимавшие участие в трехсторонней встрече в Абу-Даби 23-24 января, позже извинились перед своими украинскими коллегами за нарушение «джентльменского соглашения». Об этом, как пишет американское издание The New York Times, рассказал советник офиса президента Украины, пожелавший остаться анонимным.

По его словам, на встрече в Объединенных Арабских Эмиратах украинская делегация попросила российскую о паузе в нанесении ударов. Российская сторона ответила согласием, но в устной форме.

Тем не менее 27 января российские войска нанесли удары, в частности, по Одессе и пассажирскому поезду в Харьковской области. Жертвами первой атаки стали четыре человека, еще 30 были ранены, а также было разрушено несколько жилых домов. В Харьковской области в результате удара погибли по меньшей мере пять человек.

Собеседник издания рассказал, что российские переговорщики «принесли частные извинения», объяснив нарушение обещания тем, что не все российские подразделения получили указание прекратить огонь.

Я переехала в Бразилию и очень довольна Здесь недорого и красиво, а уже через год я смогу претендовать на гражданство, потому что родила тут дочь Общество 8 минут чтения

Между тем спикер Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, подтвердил заключение «энергетического перемирия» и сообщил, что российские военные воздержатся от ударов по украинским городам и объектам энергетической инфраструктуры до 1 февраля.

Такое решение Москвы он объяснил личной просьбой президента США Дональда Трампа и стремлением Кремля «создать благоприятную почву для переговоров».