Долина столкнулась с вымогательством и попытками сорвать концерт

Концерт Ларисы Долиной оказался под угрозой срыва из-за неназванного злоумышленника, который занимался вымогательством. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя артистки Сергея Пудовкина.

По его словам, человек, пытавшийся помешать проведению концерта, требовал у Ларисы Долиной деньги. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

«Один негодяй, который просто вымогал деньги, пытаясь помешать проведению концерта, сидит пока под подпиской о невыезде, но обязательно будем разбираться с этим вопросом», — заявил Пудовкин. Он заверил, что силовики и охранники не допустят создания угроз ни для артистки, ни для зрителей.

В середине января стало известно об отмене концерта Ларисы Долиной в Петербурге. Его проведут позже, уже в конце 2026 года. По данным СМИ, такое решение было связано с плохой продажей билетов на мероприятие.

Сообщения об угрозах в адрес Ларисы Долиной появлялись и ранее. Так, в ноябре прошлого года адвокат певицы Ксения Апарина рассказала РБК о возбуждении уголовного дела по факту угроз убийством. По ее словам, неизвестные угрожали ей и артистке, требуя прекращения расследования по делу о мошенничестве с квартирой.

Речь идет о резонансном уголовном деле, которое продолжалось более полутора лет. Летом 2024 года Долина сообщила, что продала пятикомнатную квартиру в центре Москвы стоимостью 112 миллионов рублей под влиянием мошенников, которые убедили ее перевести деньги на «безопасные счета». Суд встал на сторону певицы и постановил вернуть ей квартиру. Покупательница Полина Лурье дважды пыталась оспорить это решение, но безуспешно. Тогда она обратилась в Верховный суд, который в конце декабря 2025-го поставил точку в затянувшемся судебном споре.

Он отменил решения нижестоящих инстанций и подтвердил, что Лурье является законной владелицей недвижимости. После этого продолжительное время новая владелица не могла получить ключи от прежней собственницы. Эта история сопровождалась общественным возмущением и масштабной кампанией по «отмене» Ларисы Долиной.