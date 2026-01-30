EN
Число коек для беременных достигло исторического минимума в России

2 минуты чтения 00:44 30 января

Последние 35 лет в России последовательно сокращается количество акушерских коек. Вместе с этим снижается и количество родивших женщин, несмотря на усилия российской власти по повышению рождаемости, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.

Урезание коечного фонда по профилю «акушерство и гинекология» в стране негласно стартовало в 1990 году. Если тогда в медицинских учреждениях было развернуто 122 700 коек для беременных, рожениц и женщин в послеродовом периоде, то по состоянию на 2024 год — 48 200. В результате в 2024 году на 10 000 россиянок пришлось 14,2 акушерского места против 34,1 в 1990.

Также сокращается и количество родивших женщин. Издание отмечает, что в 2024 году беременность закончили 1,12 миллиона россиянок и 1,17 миллиона — в 2023. Тогда как и 1,2 в 1990 году число женщин в послеродовом периоде составило 1,89 миллиона. Иными словами, количество родивших сократилось на 40,8%.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович заявила «Ведомостям», что снижение количества акушерских коек в России не критично, так как в стране повышается их эффективность. Так, в соответствии с мировыми стандартами срок госпитализации для здоровой матери и ребенка сократился до 2–3 дней, хотя в Советском союзе этот показатель доходил до 7–10 дней.

Однако сокращение родильных отделений в первую очередь негативно сказывается на семьях, которые живут отдаленных районах России. Акушер-гинеколог, оказывающий помощь в одной из региональных государственных больниц, рассказал изданию, что в некоторых населенных пунктах негде принимать роды, поэтому пациенток отправляют в крупные роддома.

13 января стало известно, что в акушерском стационаре № 1 городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова в Новокузнецке за новогодние праздники скончались девять новорожденных. Следственный комитет возбудил дело по статьям халатности и причинении смерти по неосторожности.

Горящие новости
