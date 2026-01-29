Россиянина обвинили в убийстве трех человек ради квартир

В Подмосковье раскрыли серию убийств, связанных с мошенничеством с недвижимостью. Преступления совершались с интервалом более десяти лет. Обвиняемым стал 38-летний Андрей Леонтьев, сообщили в управлении Следственного комитета по Московской области. Следствие считает, что жертвы перед исчезновением переписывали свои квартиры на него.

Первый эпизод, по версии следствия, произошел в декабре 2010 года. Тогда в Подмосковье пропали 44-летняя Алиса Васильева и ее 10-летняя дочь. В мае 2011 года их тела были обнаружены в озере. Тогда установить подозреваемого не удалось, однако расследование не прекращалось.

Новый виток дело получило в марте 2024 года, когда в Ногинске на территории садового товарищества нашли тело мужчины, пропавшего без вести в ноябре 2023 года. В ходе следствия выяснилось, что незадолго до исчезновения он, как и Васильева, оформил свою квартиру в Москве на Андрея Леонтьева. После этого дела были объединены, а предполагаемого владельца недвижимости объявили в розыск.

Следствие установило, что после второго убийства Леонтьев уехал в США и длительное время находился там. Однако в июне 2025 года мужчина вернулся в Россию и был задержан в аэропорту Внуково. Как сообщили в полиции, на первом же допросе выяснилось, что его возвращение не было случайным.

По данным следствия, Леонтьев успел обмануть еще одну женщину. Она переписала на его родственников участок в Подмосковье и квартиру в Москве. Совершить новое убийство он не успел. В настоящее время мужчина находится под стражей. В отношении него возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве и мошенничестве. Следователи проверяют, могли ли от его действий пострадать и другие люди.