Присматривавшие за 9-летней девочкой россияне не кормили ее четыре дня и довели до смерти истязаниями

Супружескую пару из Новосибирской области признали виновной в истязании девятилетней дочери их знакомой, пишет региональное управление Следственного комитета (СК).

В течение четырех дней они не кормили ребенка, применяли к ней физическое и психологическое насилие, а все происходящее снимали на камеру телефона. Девочка умерла, а истязавшую ее 57-летнюю женщину приговорили к четырем годам лишения свободы.

Уголовное дело в отношении ее мужа было прекращено в связи с его смертью, однако, как следует из текста СК, его также признали виновным. Силовики пишут, что супругов признали виновными по статье об истязании несовершеннолетнего (пп. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК), а мужчину еще и по статье об убийстве малолетнего (ч. 2 ст. 105 УК).

СК сообщил, что мать девочки в июне 2024 года поехала в командировку и попросила знакомых присмотреть за тремя ее несовершеннолетними детьми. О состоянии здоровья двоих детей, которые также провели несколько дней с истязавшими ее дочь супругами, в тексте не сообщается.

В пресс-релизе СК не пигет о мотивах действий преступников. «Комсомольская правда» со ссылкой на анонимный источник утверждала, что они якобы решили, что девочка стала одержима дьяволом. Из-за этого они перестали ее кормить, поили исключительно молоком и били крапивой, чтобы изгнать бесов.

Мать погибшего ребенка комментировать эту версию отказалась. Она заявила, что ее дочь умерла после того, как съела большое количество конфет — бригаду скорой помощи для нее вызвали ее знакомые. Врачи не смогли реанимировать ребенка, она скончалась в больнице.

Lenta.ru пишет, что ребенку стало плохо после того, как мужчина влил в нее восемь литров воды. По данным издания, супруги также били девочку прутом и бельевой веревкой, а доказательством против них во время суда стали снятые ими же записи происходившего.