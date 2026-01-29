EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Присматривавшие за 9-летней девочкой россияне не кормили ее четыре дня и довели до смерти истязаниями

2 минуты чтения 10:55 | Обновлено: 10:57

Супружескую пару из Новосибирской области признали виновной в истязании девятилетней дочери их знакомой, пишет региональное управление Следственного комитета (СК).

Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
Мир6 минут чтения

В течение четырех дней они не кормили ребенка, применяли к ней физическое и психологическое насилие, а все происходящее снимали на камеру телефона. Девочка умерла, а истязавшую ее 57-летнюю женщину приговорили к четырем годам лишения свободы.

Уголовное дело в отношении ее мужа было прекращено в связи с его смертью, однако, как следует из текста СК, его также признали виновным. Силовики пишут, что супругов признали виновными по статье об истязании несовершеннолетнего (пп. «г», «д», «е» ч. 2 ст. 117 УК), а мужчину еще и по статье об убийстве малолетнего (ч. 2 ст. 105 УК).

СК сообщил, что мать девочки в июне 2024 года поехала в командировку и попросила знакомых присмотреть за тремя ее несовершеннолетними детьми. О состоянии здоровья двоих детей, которые также провели несколько дней с истязавшими ее дочь супругами, в тексте не сообщается.

В пресс-релизе СК не пигет о мотивах действий преступников. «Комсомольская правда» со ссылкой на анонимный источник утверждала, что они якобы решили, что девочка стала одержима дьяволом. Из-за этого они перестали ее кормить, поили исключительно молоком и били крапивой, чтобы изгнать бесов.

Мать погибшего ребенка комментировать эту версию отказалась. Она заявила, что ее дочь умерла после того, как съела большое количество конфет — бригаду скорой помощи для нее вызвали ее знакомые. Врачи не смогли реанимировать ребенка, она скончалась в больнице.

Lenta.ru пишет, что ребенку стало плохо после того, как мужчина влил в нее восемь литров воды. По данным издания, супруги также били девочку прутом и бельевой веревкой, а доказательством против них во время суда стали снятые ими же записи происходившего.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Мир
Ученые работают над компьютером из человеческих клеток
Они называют его более эффективным аналогом ИИ. Будут ли у него чувства?
00:01
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Интернет и мемы
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
00:14 28 января
Тайный минет в Белом доме
Мир
Тайный минет в Белом доме
Президент США оказался в центре самого громкого секс-скандала XX века. Он завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
00:01 27 января
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Общество
Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины
Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь
00:01 26 января
Мем, вышедший из-под контроля
Интернет и мемы
Мем, вышедший из-под контроля
Американец создал группу за 10 дней и стал известен на весь мир. Ему помогли песня про обрезание и немного везения
00:01 25 января
«Идеальный арийский младенец»
Мир
«Идеальный арийский младенец»
Фото этой девочки печатали в нацистских журналах и на открытках. Она оказалась еврейкой
00:01 24 января

Самое читаемое

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Бездушная злобная мразь
Криминал
Бездушная злобная мразь
Девочка отпросилась на ночевку к подруге, но на самом деле пошла на пикник с «королем лицемеров». Эта встреча оказалась для нее последней
3 мая 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
СМИ: у Кадырова отказали почки
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Россиянин нашел способ обойти все блокировки интернета
Борис Гребенщиков ответил на вопрос про «сигналы» о возвращении в Россию
Названо самое популярное слово в русском языке