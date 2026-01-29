Экс-мэр Херсона рассказал о пытках ФСБ в российском плену

Бывший мэр Херсона Владимир Николаенко рассказал о трех с половиной годах, которые провел в плену Федеральной службы безопасности России. В интервью The Insider он вспоминал избиения до полусмерти и передачи о Христе.

Для Николаенко, как и для большинства жителей Украины, война стала неожиданностью. Бывший мэр Херсона не предполагал, что российская армия оккупирует город настолько стремительно. Однако с первого дня местные жители показали, как относятся к происходящему.

«Люди выходили на митинги — десятки тысяч с украинскими флагами, в национальной одежде. Россияне такого не ожидали. Им рассказывали, что их здесь будут встречать хлебом-солью, дарить им цветы», — вспоминал Николаенко.

Из-за сопротивления горожан в Херсоне появилось огромное количество пыточных подвалов и камер. Российские власти, по словам Николаенко, создавали их для того, чтобы запугивать местных жителей. Самому Николаенко начали угрожать с первого дня полномасштабного вторжения. Ему предложили либо «сотрудничать с новой властью, либо в яму».

В отличие от Владимира Сальдо, который согласился сотрудничать с Кремлем и получил за это должность губернатора Херсонской области, Николаенко от сотрудничества с российской властью наотрез отказался. Тогда его схватили, бросили в багажник машины и увезли в подвал областного управления полиции.

«Меня били либо кулаками, либо резиновыми дубинками. В Страстную пятницу избили два раза и сломали ребра. Но мне повезло: я попал под первые громкие задержания, со мной работали фсб-шники, а они особенно руки не пачкали. Был у них один палач, который постоянно всех бил, а остальные были такие… как они считали, “белая кость”», — рассказал Николаенко.

В подвале 62-летнего Николаенко продержали около десяти дней. Потом отвезли в Севастополь, где местные работники силовых структур удивлялись внешнему виду недавно прибывших: все их тела полностью покрывали гематомы. Затем, по данным The Insider, пленных перевезли в Борисоглебское СИЗО в Воронежской области.

«После этого была «приемка», и нас начали гнать через строй. Стоят вертухаи, охранники с резиновыми палками — и тебя ведут, и все тебя бьют. Это делалось для того, чтобы запугать, чтобы ты понимал, что ты здесь попал в такие “братские объятия”, что у тебя даже мысли о сопротивлении возникать не должно. Чтобы ты чувствовал себя червяком, которому негде спрятаться. Если ты даже просто дышишь в их сторону, тебя сразу бьют», — вспоминал Николаенко.

Он также рассказал про яркий слепящий свет, который горел в камерах постоянно и днем, и ночью. В шесть утра пленных украинцев будили громким радио, которое заглушало общение друг с другом. По радио крутили пропагандистские новостные передачи и выступления Путина. Также часто включали передачи о российском православии.

«Я скажу так: российского там много, а православия практически нет. Потому что тот человек, который включает тебе передачи про Иисуса Христа, вечером может тебя избить до полусмерти за то, что ты украинец и не согласен быть с ним “единым народом”. Эта пропаганда продолжалась до десяти вечера — до отбоя», — заявил экс-мэр Херсона Николаенко.

1 октября 2022 года его перевели в колонию в селе Пакино, Ковровского района Владимирской области. Пленных избивали постоянно, по словам Николаенко, это было нормой по отношению к находившимся там украинцам. Их пытали, запугивали, травили собаками и били по любым, даже самым незначительным поводам. Со временем, по словам Николаенко, отношение тюремщиков к пленным стало не таким зверским. Однако в феврале 2025 года конвоиров сменили и новые принялись снова лютовать, рассказал он.

«Вечером вывели еще одного парня из нашей камеры — он был дежурным, и что-то им не понравилось в его действиях. Он — дважды мастер спорта, крепкий парень. Мы слышали, как его били в коридоре, а потом просто закинули в камеру, как мешок мяса. И тогда я понял: либо меня сделают калекой, либо убьют», — рассказал Николаенко.

Тогда он объявил голодовку. На второй или третий день пришел «старший опер». Он предложил Николаенко прекратить голодовку, иначе его станут кормить насильно, потому что бывший глава Херсона не должен был умереть в российском плену. Николаенко рассказал о жестоких избиениях. Тогда «опер» согласился дать команду, чтобы избиения прекратились.

«То есть это была осознанная установка: сначала били — потом перестали. И действительно, он выполнил свое обещание: избиения прекратились. Нельзя сказать, что совсем не били. Для них дать тебе в ухо на проверке или пнуть под зад — это норма. Но жестоких избиений больше не было», — отметил Николаенко.

Еще, по его словам, работники колонии любили, чтобы пленные им пели хором с утра до вечера. Их любимыми песнями были «Катюша», «День Победы». Тех, кто петь не мог, избивали.

Как рассказал Николаенко, всем пленным помогала вера в то, что Украина борется. В том числе за тех, кто находится в плену. Помогала еще и поддержка друг друга, она, по словам бывшего мэра, «творила чудеса».

«Пока я не увидел украинскую территорию и наши автобусы с флагами, я не мог поверить, что меня везут на обмен… И знаете, что интересно? Мы шли к нашим автобусам, улыбались, кричали. А напротив была группа россиян, которых меняли. И ни одного радостного лица. Они были какие-то испуганные, подавленные. Я так и не понял, почему», — добавил Николаенко.

24 августа 2025 года Николаенко был освобождён в рамках обмена военнопленными в День независимости Украины.