Общество

Женщина родила у стойки регистрации медцентра и уронила ребенка на пол

2 минуты чтения 21:54

Жительница Якутии зашла в приемное отделении Перинатального центра РБ№1-НЦМ. А через минуту у нее случились стремительные роды, говорится в телеграм-канале Министерства здравоохранения Республики Якутия.

По данным регионального Минздрава, женщину в потужном периоде родов приняли у стойки регистрации в 10:33, а уже через минуту в холле приемного отделения произошли роды.

Однако 26-летняя Марьяна С., как пишет телеграм-канал «112», пожаловалась, что сотрудники регистратуры якобы не оказали ей необходимую помощь. Пока ее супруг заполнял документы, у неё и произошли стремительные роды. Из-за того, что женщина рожала стоя, ребенок выпал и ударился головой об пол.

«Ребенок был немедленно передан под наблюдение специалистов отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных, где ему оказана вся необходимая специализированная медицинская помощь в полном объеме», — заявили в пресс-службе регионального Минздрава.

Тайный минет в Белом доме
Тайный минет в Белом доме
Президент США оказался в центре самого громкого секс-скандала XX века. Он завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
Мир25 минут чтения

У младенца по результатам обследования диагностировали линейный перелом правой теменной кости. Врачи организовали за его состоянием круглосуточное наблюдение. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает.

Также в Минздраве Якутии заявили, что будут следить как за состояние молодой мамы, так и за ее новорожденным ребенком. В ведомстве отметили, что по факту случившегося инцидента будет проведена служебная проверка.

Ранее стало известно, что попытка губернатора Кемеровской области Ильи Середюка снять с врачей ответственность за гибель девяти младенцев в новокузнецком роддоме и возложить ее на самих матерей может стоить ему политической карьеры.

