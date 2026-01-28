EN
Общество

Windows 10 внезапно набрала популярность

2 минуты чтения 21:12

Вышедшая больше десяти лет назад операционная система Windows 10 от компании Microsoft внезапно начала набирать популярность, говорится в отчете аналитической компании StatCounter.

По данным на декабрь 2025 года Windows 10 занимала 44,6% мирового рынка, а актуальная Windows 10 — 50,7%. Доля операционной сети прошлого поколения росла на протяжении последних двух месяцев: в октябре она составляла 41,7%, в ноябре — 42,7%. Вместе с этим сокращалась доля Windows 11 — с 55,2% в октябре до 53,7% в ноябре.

В России Windows 10 все еще остается самой популярной операционной системой от Microsoft, заняв в ноябре 57,5% рынка страны, а в декабре — 60,79%. Актуальная версия на втором месте — ее доля российского рынка в декабре составила 32,5%.

StatCounter не объяснили причины этой динамики. Журналисты издания Windows Central предположили, что такие перемены могут быть связаны с недоверием к новой операционной системе. На это, в частности, повлияло то, что компания Microsoft заявила о своем согласии на передачу доступа к ключам шифрования BitLocker по запросу ФБР.

Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
Интернет и мемы11 минут чтения

Помимо этого, пользователей могли разочаровать нестабильная работа Windows 11 и насильное введение функций искусственного интеллекта, считают журналисты. «Люди не ненавидят перемены. Они ненавидят неожиданности и ощущение, что их не принимают в происходящее», — заключил редактор медиа Шон Эндикотт.

В октябре 2025 года Microsoft объявила о прекращении поддержки Windows 10 и порекомендовала пользователям обновить свои устройства до Windows 11. Со старой операционной системой стали недоступны обновления программного обеспечения, техническая поддержка и обновления системы безопасности.

Вместе с тем Microsoft пообещала за дополнительную плату предоставить расширенные обновления безопасности для Windows 10 пользователям устройств, которые не соответствуют техническим требованиям новой операционной системы.

