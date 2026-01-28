«Радио Судного дня» передало слово «слабость»

В эфире радиостанции УВБ-76, более известной как «радиостанция Судного дня», прозвучало слово «слабость». Об этом свидетельствует запись живой трансляции эфира в телеграм-канале «УВБ-76 логи», которая отслеживает активность радиостанции.

В эфире прозвучала кодовая фраза «НЖТИ 54561 СЛАБОСТЬ 8017 8154». Голос неизвестного мужчины продиктовал ее при помощи фонетического кодирования с использованием именного алфавита. Так, слово «слабость» состояло из имен Семен, Леонид, Анна, Борис, Ольга, Семен, Татьяна, знак.

Послание со словом «слабость» совпало по времени с прибытием в Москву временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа. Примерно через 20 минут после приземления сирийского правительственного самолета в эфире УВБ-76 и зафиксировали новое послание.

Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на сирийский источник, на встрече с Путиным переходное правительство Сирии может попросить российских военных покинуть аэродром в Камышлы, расположенный на севере Арабской Республики. В свою очередь, издание Reuters сообщало, что Россия якобы уже начала перебрасывать свои силы с аэродрома.

До сих пор неизвестно, кто посылает зашифрованные сигналы и где именно находится УВБ-76. Радиостанция, которой также дали прозвище «жужжалка» из-за непрерывных помех и механического жужжания в эфире, работает с 1970-х годов. Одно из наиболее популярных предположений гласит, что УВБ-76 может быть элементом советской системы «Мертвая рука», созданной для обеспечения гарантированного ответного ядерного удара даже в случае устранения военного и политического руководства страны.

Радиолюбители, следящие за эфиром УВБ-76, регулярно фиксируют появление новых зашифрованных сообщений. Причем время их появления чаще всего совпадает с крупными событиями на международной политической арене. Так, целые серии новых сообщений станция передавала накануне встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которая прошла 16 августа на военной базе в Анкоридже на Аляске.