Месяцами истязавший жену с ребенком военный взял в заложницы «случайную» женщину и задушил ее

В Иркутске вернувшийся с фронта участник войны в Украине взял в заложники женщину, которая жила в шелтере, где скрывалась жена и сын мужчины. Он увел ее к себе в квартиру и удерживал там около пяти часов, после чего задушил. Об этом сообщил руководитель благотворительного фонда «Оберег» Александр Соболев, обратили внимание «Люди Байкала».

По данным издания, мужчина несколько месяцев истязал свою жену и семилетнего сына. Он избивал их, резал ножом и унижал. Фонд «Оберег» помог женщине уйти от военного и укрыл ее в шелтере. Телеграм-канал Baza пишет, что мужчина пришел в ярость после побега супруги и хотел ей отомстить, начав для этого выслеживать ее у шелтера. Накануне он взял в заложники «случайную, ни в чем не повинную жертву».

«Подставив нож, он отвел на свою квартиру совсем другую проживающую “Оберега”, взял ее в заложники в 9 вечера на остановке около магазина. На ее месте могла быть любая», — написал Соболев.

По его данным, к квартире мужчины приехали более 50 сотрудников полиции, спецслужб, ГИБДД, МЧС, военной прокуратуры. Они вели переговоры с военным через дверь. В полтретьего ночи он вышел к силовикам, но заложница к тому моменту уже была мертва. У нее осталось двое несовершеннолетних детей. Соболев потребовал провести проверку действий силовиков, которые, по его словам, вели переговоры на глазах у гражданских лиц без участия психолога и не пошли на штурм квартиры.

«Психопаты, насильники, убийцы прикрываясь своим участием в СВО, уже регулярно совершают ужасные вещи, чувствуя свою безнаказанность. Он плевал на вызовы полиции, он сбегал с воинской части в Ростове, он каждый день избивал и был уверен, что ему ничего не будет, кроме того, что отправят обратно. Это вопиюще неправильная тенденция», — написал Соболев, добавив, что он и его фонд «уважают и чтят защитников родины».

Глава фонда не назвал имен военного и пострадавших. По данным портала «Иркутск онлайн», расследованием произошедшего занимаются военная полиция и военный Следственный комитет. Официально МВД и СК пока не комментировали случившееся.