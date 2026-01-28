EN
Кремль оценил переговоры России с Украиной и США

2 минуты чтения 13:12 | Обновлено: 13:30

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российские власти «положительно оценивают» начало трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, переговоры оказались сложными, но они ведутся «на экспертном уровне». Сейчас есть договоренность о том, чтобы продолжить работу в рамках экспертных групп, добавил спикер Кремля.

Он отметил, что на переговорах обсуждались многие связанные с завершением войны в Украине темы, и это, по мнению Пескова, является большим прогрессом. «Но дальше будет все зависеть от конструктивизма собеседников. Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса», — подчеркнул пресс-секретарь Путина.

Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Тренд на «взлом пениса» набирает популярность
Известные биохакеры вводят в него ботокс и проводят странные манипуляции — все ради омоложения. Это правда работает?
Интернет и мемы11 минут чтения

Кроме того, Песков заявил, что данные о потерях российской армии на войне может давать только Минобороны, а другие публикации он призвал считать недостоверными. Ранее американский аналитический центр CSIS опубликовал доклад, в котором аналитики оценили потери России на фронте в 1,2 миллиона человек с 2022 года. По их оценке, к весне этого года эта цифра может вырасти до двух миллионов.

Также в докладе отмечается, что с 2024 года российские войска продвигались в среднем на 15-70 метров в день в ходе самых масштабных наступлений. Это оказалось более медленным темпом, чем наступления в «почти любой крупной наступательной кампании в любой войне за последнее столетие».

Два дня назад Песков заявил, что Кремль не ждет больших успехов от трехсторонних переговоров, первый этап которых прошел 23 и 24 января в Абу-Даби, а второй запланирован на 1 февраля.

