Экономика

Доллар подешевел на 7 рублей почти за две недели

2 минуты чтения 13:34 | Обновлено: 14:13

Курс доллара на международном рынке «Форекс» опустился до 75 рублей, свидетельствуют данные портала Investing. Последний раз доллар опускался до этого значения по отношению к рублю 5 декабря.

По данным портала, доллар дешевеет с начала января. Так, 5 января доллар достиг 82 рублей и с тех пор начал падать. При этом Центробанк установил официальный курс на 22 января на уровне 77 рублей за доллар. Эксперты связали падение доллара и укрепление рубля с новостями о переговорах по миру в Украине и сообщениями о скором заключении соглашения.

Так, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов рассказал РБК, что росту рубля способствовала появившаяся информация о запланированной встрече спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, переговоры начнутся 22 января около семи-восьми часов вечера.

Белый порошок
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
Криминал8 минут чтения

Схожее мнение высказал российский политолог Сергей Марков. «Рубль взлетел вверх до 75 за доллар — на фоне новостей, что сегодня может быть достигнуто соглашение об условиях мира на Украине», — написал он в своем телеграм-канале.

На каком основании Марков сделал вывод о достижении мирного соглашения именно сегодня, он не уточнил. Однако политолог написал до этого, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Трампом, вероятно, согласится вывести украинские войска с территории Донбасса. К этому выводу Марков пришел на основе высказывания Уиткоффа о единственном нерешенном вопросе в ходе переговоров. Сам Уиткофф не уточнил, о каком вопросе идет речь.

Такое же предположение о том, что Трамп предложит Зеленскому в Давосе вывести ВСУ из Донбасса высказало украинское издание «Страна». При этом в материале отмечается, что позиция Зеленского по этому поводу остается неизменной и что у него есть список своих условий, к которым он попытается склонить Трампа.

