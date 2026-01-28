СМИ: российского благотворителя обвинили в убийстве 26-летней давности

Суд в Тамбове арестовал двух жителей Самарской области по обвинению в убийстве полковника милиции Валерия Джураева в 2000 году, сообщило региональное управление Следственного комитета.

В пресс-релизе ведомства не указаны имена фигурантов. По версии следствия, 54-летний обвиняемый, который был лидером организованной преступной группы в Самарской области, заплатил неназванным людям за убийство начальника Тамбовского РОВД Валерия Джураева, ранее возглавлявшего подразделение по борьбе с организованной преступностью.

По данным силовиков, в декабре 1999 года не менее четырех исполнителей приехали в Тамбов и несколько месяцев выслеживали полковника милиции, а также готовили оружие. Джураева застрелили 13 апреля 2000 года на выходе из областной больницы. После этого убийцы скрылись с места преступления, а начальник Тамбовского РОВД скончался.

Теперь СК и МВД установили причастность к убийству «лидеров и участников действовавших в тот период организованных преступных групп», говорится в пресс-релизе.

Источники «Коммерсанта» в силовых структурах рассказали, что новыми обвиняемыми по делу об убийстве стали президент самарского благотворительного фонда поддержки развития спорта и социальных программ «Опора» Андрей Королев и некий Алексей Моргунов.

При этом журналисты отметили, что у убитого Джураева была «скандальная слава в регионе». Полковника милиции обвиняли в связях с ОПГ и злоупотреблениях. Сам он полагал, что его оговаривают высокопоставленные представители региональных властей, коррупционные преступления которых он расследовал.

Адвокат Королева Дмитрий Кислинский подтвердил «Коммерсанту» арест своего доверителя и добавил, что подал апелляционную жалобу на меру пресечения. По словам защитника, Королев не признает вину.

На сайте Королева говорится, что он основал федерацию бокса Самарской области в 1993 году. Помимо этого, мужчина входил в состав общественного совета по развитию физической культуры и спорта при региональном министерстве и в экспертный пул местной общественной палаты.

Основанный Королевым фонд «Опора», как утверждается, помогает многодетным семьям, детям с ограниченными возможностями здоровья, а также жителям Курской области, пострадавшим от вторжения ВСУ.