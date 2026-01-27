Власти объяснили размытые формулировки в законопроекте об отключении связи попыткой запутать «врагов»

Законопроект, предоставляющий ФСБ право требовать отключения услуг связи, не конкретизирует виды такой связи намеренно, чтобы сбить с толку «врагов». Такое заявления сделал замглавы Минцифры Иван Лебедев во время заседания Госдумы, на котором документ был принят в первом чтении. На это обратило внимание «Агентство».

По словам Лебедева, законопроект регулирует ситуации, когда операторы связи получают требования об отключении услуг из-за атак беспилотников. При этом конкретный порядок и перечень мер будут закреплены в подзаконных нормативных актах.

«В развитие будут в том числе и нормативно-правовые акты, которые будут детализировать порядок, для того, чтобы, откровенно вам скажу, чтобы враги до конца его не понимали», — пояснил представитель Минцифры.

Он добавил, что часть таких актов будет носить закрытый характер и определять, «что отключать, в какой момент и в каком объеме». По его словам, предполагается точечный подход. Если в конкретной оперативной обстановке отдельные услуги, например смс, не создают угрозы, их могут и не отключать.

Тайный минет в Белом доме Президент США оказался в центре самого громкого секс-скандала XX века. Он завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад Мир 25 минут чтения

Таким образом Лебедев ответил на вопрос депутата от фракции «Новые люди» о том, почему в законопроекте не прописано, какие конкретно услуги связи могут быть отключены по требованию ФСБ. Он также добавил, что правительство считает справедливым освобождение операторов связи от компенсаций клиентам в этих случаях, поскольку компании выполняют требования силовых органов и «не действуют по собственной инициативе».

Как пишет «Агентство», обсуждение законопроекта перед принятием длилось чуть более 10 минут. При этом Леонов заявил, что его фракция в текущей редакции законопроект не поддержит. Однако по итогам голосования документ был принят единогласно, без голосов «против» и воздержавшихся.