ФСБ захотели разрешить отключать любые виды связи

Госдума рассмотрит поправки в закон «О связи», согласно которым операторов обяжут приостанавливать оказание услуг связи по запросу ФСБ в случае возникновения «угрозы безопасности граждан и государства». Законопроект опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности, сегодня его рассмотрят депутаты, обратил внимание телеграм-канал Faridaily.

В тексте законопроекта сказано, что случаи, когда ФСБ может потребовать заблокировать интернет и мобильную связь, будут описаны в указах Владимира Путина и российского правительства. В то же время законопроект снимает ответственность с операторов за неисполнение договоров с клиентами, если они выполняли требования ФСБ.

Faridaily отмечает, что в случае принятия закона власти смогут отключить «любые услуги связи». «Речь идет не только о мобильном интернете, но и о любых других видах связи», — рассказал партнер юридической компании «Инноправо» Сергей Афанасьев.

Адвокат Александр Караваев добавил, что под новые ограничения могут попасть даже почтовые отправления, а адвокат Леонид Соловьев указал на размытость формулировки «угроза безопасности». По его словам, в нынешнем российском законодательстве нет четкого определения этого понятия.

Афанасьев, в свою очередь, добавил, что нынешние законы позволяют отключать интернет в случае угрозы совершения теракта или для преследования совершивших его лиц. При этом юристы отметили, что сейчас в некоторых российских регионах уже отключают мобильный интернет, но эти отключения не имеют правовых обоснований.