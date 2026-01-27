СМИ: Путину предложили залатать дыру в бюджете легализацией онлайн-казино

Министр финансов Антон Силуанов предложил Владимиру Путину легализовать онлайн-казино и обложить его налогом, чтобы залатать дыру в бюджете. Об этом со ссылкой на два источника, знакомых с содержанием письма, сообщил «Коммерсантъ».

Из письма следует, что Минфин предлагает снять запрет с онлайн-казино при соблюдении ряда условий. Так, ведомство считает, что можно было бы создать специального оператора, который будет отчислять ежемесячно налог в размере не менее 30% от выручки.

По оценке Силуанова, это может принести бюджету около 100 миллиардов рублей в год. Сообщается, что оборот нелегального сегмента азартных игр в интернете оценивается более чем в три триллиона рублей ежегодно.

Администрирование налога предлагается осуществлять через ППК «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ). Также Минфин настаивает на введении возрастного ограничения для пользователей — не моложе 21 года.

Помимо прочего, оператора онлайн-казино и ЕРАИ хотят наделить полномочиями по профилактике игровой зависимости. Одновременно Минфин предлагает совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, Банком России и ЕРАИ усилить меры по блокировке нелегальных сайтов онлайн-казино и запрету денежных переводов в их пользу.

Инициатива Минфина появилась на фоне резкого роста бюджетных расходов, связанных с войной в Украине, общего увеличения налоговой нагрузки и недобором нефтегазовых доходов. По данным ведомства, федеральный бюджет в 2025 году был исполнен с дефицитом в 5,645 триллиона рублей, что соответствует 2,6% ВВП.

Этот показатель почти в пять раз превысил первоначальный план. Так, изначально законом о бюджете на 2025 год дефицит был предусмотрен на уровне 1,173 триллиона рублей (0,5% ВВП). Весной его увеличили до 3,792 триллиона рублей (1,7% ВВП), а осенью — до 5,737 триллиона рублей, или 2,6% ВВП.