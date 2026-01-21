Бюджет России оказался под угрозой из-за чрезмерного оптимизма властей

Российский бюджет может сильно пострадать из-за слишком оптимистичных ожиданий властей по нефтяным доходам, сообщает Русская служба Би-би-си. Фактические цены на нефть в начале года остаются ниже заложенных в бюджет ориентиров, а в Минфине уже предупреждают о существенном дефиците из-за недобора нефтегазовых поступлений.

Замминистра финансов Владимир Колычев признал, что в январе федеральный бюджет столкнется с недобором нефтегазовых доходов из-за низких цен на нефть. По его словам, потери только за первый месяц года могут составить около 230 миллиардов рублей. Одновременно в начале года традиционно резко растут бюджетные расходы, что приводит к увеличению разрыва между доходами и расходами. При этом он отметил, что бюджет в начале года будет выглядеть дефицитным «чисто оптически».

«То есть, скорее всего, в январе, в начале года — в январе–феврале — будет высокое кассовое исполнение по расходам. Это сформирует, чисто „оптически“, большой дефицит в начале года. Но, нам казалось, что к этому привыкли все. И в принципе этот год, скорее всего, повторит такую же динамику, но она будет чуть острее из-за того, что нефтегазовые доходы еще ниже, чем в прошлом году», — заявил Колычев.

Проблемы с наполнением бюджета усугубляются неблагоприятной ситуацией на нефтяном рынке. В последние месяцы на мировом рынке фиксируется переизбыток предложения. По данным Международного энергетического агентства, объемы поставок нефти заметно превышают спрос. Рост добычи обеспечивают как страны ОПЕК, так и государства вне объединения, в том числе США, Бразилия, Канада и Аргентина. При этом спрос остается слабым на фоне замедления крупнейших экономик, прежде всего Китая и Индии.

За последние полгода эталонная марка Brent подешевела более чем на 10% и сейчас торгуется вблизи 60 долларов за баррель. И международные аналитики в основном не ожидают заметного роста цен в ближайшей перспективе. Так, Всемирный банк и банк JP Morgan прогнозируют среднюю цену Brent в 2026 году около 55 долларов за баррель, Управление энергетической информации США — порядка 52 долларов. Эти оценки заметно ниже ориентира в 59 долларов, заложенного в российский бюджет.

Еще более уязвимой остается ситуация с российской нефтью Urals, которая традиционно продается с дисконтом к Brent. После новых санкций этот дисконт вновь вырос и в середине января приближался к 40%, отмечает Би-би-си. На этом фоне фактическая цена Urals остается значительно ниже бюджетных параметров. Издание пишет, что в 2025 году Urals подешевела с 63 долларов в начале года до 36 долларов к его концу, а в январе 2026-го стоила около 41 доллара за баррель.

Дополнительное давление создают санкционные ограничения. После введения США санкций против крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти» и «Лукойла» — от поставок российского сырья отказались отдельные крупные покупатели. В частности, индийская корпорация Reliance Industries прекратила закупки, а в декабре поставки нефти из России в Индию упали до трехлетнего минимума. Снижается и импорт со стороны Китая. В январе–ноябре 2025 года он сократился почти на 8% в физическом выражении и примерно на 20% в ценовом.

На фоне этих факторов нефтегазовые доходы бюджета уже в 2025 году резко снизились. Их доля в общем объеме доходов упала до 8,5 триллиона рублей — это почти на четверть меньше, чем годом ранее, что стало худшим показателем с пандемийного 2020 года. По оценкам Reuters, в январе нефтегазовые поступления могут сократиться на 46% в годовом выражении.

В Минфине не исключают, что нефтегазовые доходы окажутся значительно ниже проектировок. В этом случае, по словам замминистра Владимира Колычева, недобор планируется компенсировать за счет средств Фонда национального благосостояния. Одновременно власти рассчитывают на рост иных доходов за счет изменений в налоговой системе и повышения ставки НДС, эффект от которого, как ожидается, станет заметен со второго квартала.