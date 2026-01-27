EN
Власти стали чаще конфисковывать имущество россиян

2 минуты чтения 18:03

За последние три года в России увеличилось количество судебных решений по уголовным делам, в ходе расследования которых применялась конфискация имущества, сообщил ТАСС начальник Главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры Сергей Бажутов.

«Еще в 2023 году мы обратили внимание на то, что данная мера уголовно-правового характера исполняется не в полном объеме. Были приняты меры организационного характера, и за счет этого, в том числе обжалования судебных решений, которыми конфискация не применялась, мы смогли добиться роста применения конфискации с 11 тыс. до 31 тыс. судебных решений, по которым данная мера уголовно-правового характера применена», — заявил Бажутов.

Он также отметил, что Генпрокуратура рассматривает возможность конфискации имущества у россиян, как «важный элемент, помимо самого привлечения к уголовной ответственности и назначения уголовного наказания, и как необходимость возмещения ущерба».

Адвокат правозащитного проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов объяснял, что после начала войны российские власти целенаправленно увеличивали количество уголовных статей, по которым возможна конфискация имущества. Это, по его словам, делается, вероятно, для того, чтобы компенсировать военные расходы государственного бюджета.

Тайный минет в Белом доме
Тайный минет в Белом доме
Президент США оказался в центре самого громкого секс-скандала XX века. Он завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад
Мир25 минут чтения

«Конфискацию чаще применяют к предпринимательским статьям и всему, что связано со взятками. Всеми способами они пытаются забрать крупный бизнес и привлечь чиновников, у которых есть деньги и есть, что изымать», — отметил Смирнов.

Озвученный тренд подтверждают и данные Верховного суда России. Так, с 2020 по 2024 годы количество осужденных, у которых было конфисковано имущество в пользу государства, выросло в 9,3 раза: с 2 580 человек до 24078. Количество дел с конфискацией росло постепенно, примерно по тысяче за год. Однако после начала войны произошел резкий скачок: с 4195 в 2022 до 15583 в 2023 году.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, что в 2025 году в рамках коррупционных дел был наложен арест на имущество общей стоимостью около 24,5 миллиарда рублей. Этот показатель на четверть превышает данные 2024 года.

Однако конфискация затрагивает не только россиян. Как говорилось в расследовании Le Figaro, Россия конфисковала почти 25 тысяч домов украинцев на оккупированных территориях.

