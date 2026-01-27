Электрокары впервые обогнали по продажам бензиновые автомобили в ЕС

Продажи полностью электрических автомобилей в странах Европейского союза в декабре впервые превысили продажи бензиновых машин. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Ассоциацию европейских автопроизводителей ACEA.

Тайный минет в Белом доме Президент США оказался в центре самого громкого секс-скандала XX века. Он завел отношения с подчиненной, а ее жизнь превратилась в ад Мир 25 минут чтения

Регистрации электромобилей — то есть число новых машин, впервые поставленных на учет, — впервые превысили регистрации бензиновых автомобилей и на более широком европейском рынке, включающем Великобританию и Норвегию. В целом автомобильный рынок Европы растет уже шестой месяц подряд в годовом выражении.

Рост продаж электрокаров происходит на фоне усиления конкуренции со стороны китайских брендов, таких как BYD, Changan и Geely, которые активно расширяют свое присутствие в Европе. Одновременно европейские автопроизводители, включая Volkswagen и BMW, выводят на рынок новые модели электромобилей, отмечает агентство.

В минувшем декабре Евросоюз также представил план отказа от фактического запрета на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. Это решение было принято под давлением автопроизводителей, которые сталкиваются с конкуренцией со стороны китайских компаний, американскими пошлинами на импорт и низкой прибылью.

Эксперты ожидают дальнейшего роста доли электромобилей. Так, генеральный секретарь организации E-Mobility Europe Крис Херон заявил, что европейские бренды начали адаптацию, выпуская более доступные электрокары, а отдельные страны внедряют новые меры поддержки покупателей. По его словам, в 2026 году продажи электромобилей в Европе продолжат расти.

Отчим показал мне, какими должны быть настоящие мужчины Он защитил нас с мамой — и я теперь ничего не боюсь Общество 5 минут чтения

В декабре регистрации автомобилей концернов Volkswagen и Stellantis в Европе, Великобритании и странах Европейской ассоциации свободной торговли выросли на 10,2% и 4,5% соответственно, тогда как у Renault они сократились на 2,2%. Продажи Tesla снизились на 20,2%, в то время как у BYD они выросли на 229,7%.

Общие продажи автомобилей в ЕС, Великобритании и странах Европейской ассоциации свободной торговли в декабре увеличились на 7,6% и составили 1,2 миллиона машин. По итогам 2025 года продажи выросли на 2,4%, до 13,3 миллиона автомобилей — это максимальный показатель за последние пять лет, хотя он все еще остается ниже допандемийного уровня.