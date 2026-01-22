СМИ: враждебность США заставила страны Европы задуматься над созданием собственного ядерного оружия

Враждебная риторика президента США Дональда Трампа заставила европейские страны усомниться в готовности Соединенных Штатов защищать своих союзников и задуматься о новых схемах ядерного сдерживания. Среди рассматриваемых вариантов — создание пока неядерными странами Европы собственных арсеналов ядерного оружия. Об этом сообщает американский телеканала NBC, ссылаясь на источники среди европейских чиновников.

По их словам, внешняя политика Трампа привела к тому, что многие европейские лидеры больше не верят в то, что США будут оборонять их страны, если они подвергнуться агрессии. В этой ситуации они вынуждены искать для себя новый «ядерный зонтик».

Эксперт по контролю над вооружениями и президент фонда Ploughshares, занимающегося снижением угрозы ядерного оружия, Эмма Белчер назвала ситуацию, сложившуюся в Европе, «кризисом доверия».

«У нас существует система расширенного сдерживания, и США обещают союзникам, что в случае нападения с применением ядерного оружия Соединенные Штаты ответят. Это действительно сдерживало распространение ядерного оружия на протяжении десятилетий. Но сейчас проблема в том, что это работает только в том случае, если союзники верят в реальность обязательств США», — пояснила она.

По данным телеканала, на данный момент обсуждаются несколько возможных вариантов, среди которых переход европейских стран из-под защиты американских ядерных сил под защиту французских и британских. Собеседники журналистов рассказали, что речь может идти о модернизации французских ядерных арсеналов и размещении способных нести ядерное оружие французских бомбардировщиков на базах в других европейских странах.



Также рассматривается сценарий предоставления неядерным на данный момент европейским странам технических возможностей для разработки и создания собственного ядерного оружия. При этом, как отмечает NBC, это будет нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия.