Кремль назвал условие для «быстрого продвижения» к миру в Украине

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что для «быстрого продвижения» к заключению мирной сделки по Украине нужна «имплементация» разработанной на переговорах Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже формулы.

«Мы с самого начала говорили, что предстоит очень трудный и длительный путь, что это небыстрая дорога. И сейчас, собственно, квинтэссенция всего заключается в том, что в Анкоридже и накануне Анкориджа была выработана определенная формула решения территориального вопроса. И сейчас очень важно ее имплементировать», — заявил Песков в ответ на вопрос о том, есть ли какие-то «намеки» на заключение мира.

Кроме того, в интервью он заявил, что Трамп привык решать вопросы «нагибанием через колено», что не соответствует представлениям Кремля о «многополярном мире». «Те, кто нагибаются, они будут дальше нагибаться. И главное этого не делать нам», — добавил Песков.

Также, комментируя позднюю по времени встречу Путина с посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, спикер Кремля заявил, что Путин «не склонен обращать внимание на время суток, когда идут серьезные переговоры». По его словам, американская сторона «гонит по времени и спешит».

Помимо этого, Песков заявил, европейские политики «встали на дыбы» на фоне того, что Трамп опубликовал переписку с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и генсекретарем НАТО Марком Рютте. В ней политики использовали неформальную лексику и хвалили Трампа. При этом Песков обратил внимание, что такой реакции не было, когда Макрон опубликовал переписку с Путиным. По мнению спикера Кремля, это свидетельствует о «двойных стандартах и лицемерии, которые доминировали в Европе на протяжении многих и многих десятилетий».