Общество

Назван самый популярный у россиян глагол

2 минуты чтения 14:49

Самым популярным за последнее время глаголом у россиян оказалось слово «чилить». Об этом ТАСС рассказала ректор МГЛУ Ирина Краева.

Мем, вышедший из-под контроля
Мем, вышедший из-под контроля
Американец создал группу за 10 дней и стал известен на весь мир. Ему помогли песня про обрезание и немного везения
Интернет и мемы15 минут чтения

Среди существительных при этом таковыми оказались «вайб» и «глазурь», отметила Краева. Также она считает, что россияне начали употреблять словосочетание «дубайский шоколад» для описания образа жизни людей, которые «чудесно» живут на непонятные доходы.

В публикации агентства не указано, какими источниками пользовалась Краева для выявления самых популярных у россиян слов. Неясно также, что именно она подразумевает, когда говорит о популярности слова «чилить» — массовость употребления по отношению к другим словам в целом или его возрастающую популярность относительно других недавно вошедших в лексикон слов.

Ранее Институт Русистики назвал самым популярным в русском языке словом используемое для выражения согласия, понимания или окончания диалога «ок». Его популярность исследователи объяснили тем, что русский язык стремится к краткости, а само междометие связано с информативностью и однозначностью.

Не оказалось названных Краевой слов и в списке самых популярных у россиян слов за 2025 год, который составил портал «Грамота.ру». Первое место в нем заняло существительное «зумер», следом за ним расположились «выгорание» и «ред-флаг».

В этом рейтинге победителей определялили экспертным голосованием, в котором приняли участие более 450 филологов. Портал отметил, что слово «зумер» давно известно, но в прошлом году ему удалось расширить свое значение. Исследователи связали это с тем, что употребление «зумера» в речи теперь означает еще и присвоение определенных ярлыков, свойственных представителям одного поколения, поскольку россияне пытаются осознать его характерные черты.

