Общество

Депортированный из США россиянин рассказал об условиях жизни в новой стране

2 минуты чтения 20:25

Россиянин, которого администрация Дональда Трампа депортировала из США вместе с женой и ребенком, рассказал об условиях содержания и жизни в Коста-Рике. В этой стране он оказался не по своей воле, пишет The Guardian.

Александр (настоящее имя не разглашается журналистами) планировал запросить в США политическое убежище — в России он работал на избирательном участке и в 2024 году попытался передать видеозаписи с нарушениями избирательного законодательства источникам, связанным со структурами Алексея Навального.

После этого, как утверждает Александр, его действия удалось обнаружить властям, телефон мужчины был конфискован. Вместе с семьей он принял решение покинуть страну и запросить убежище в США. Россияне решили воспользоваться приложением CBP One и записаться на прием для подачи заявления на убежище при переходе границы.

Журналисты отмечают, что они не могут проверить заявления Александра о его конфликте с представителями властей в России, однако мужчине не дали также шанса предоставить эти доказательства и в США. Его собеседование было назначено на 2 февраля, семья готовилась к переходу границы Мексики и США. Однако после возвращения в Белый дом Дональда Трампа запись была отменена.

Россияне все равно поехали на границу, где предъявили свои документы американским силовикам и попытались запросить политическое убежище, пишет The Guardian. Однако эта просьба была проигнорирована, а самого Александра и его жену разлучили с ребенком и увезли в следственный изолятор. Спустя месяц их депортировали в Коста-Рику.

Александр и его семья не знали, куда именно их везут — им не предоставили возможность выбрать страну для депортации. В Коста-Рике их поместили в центр помощи мигрантам и задержали на два месяца. Позже этот эпизод был признан ущемляющим права высланных из США людей Верховным судом Коста-Рики, который постановил оказать им помощь и медицинское обслуживание, а также выплатить компенсацию.

В Коста-Рике Александр потерял 15 килограмм веса, а его сыну удаляли зубы без анестезии. По словам мужчины, ребенок до сих пор травмирован этим опытом. При этом россиянам, как и другим депортированным, не вернули паспорта после прибытия в страну, а после освобождения так и не выплатили компенсацию даже после решения Верховного суда.

Сам Александр вернулся к работе, которая у него была в России — он устроился фитнес-тренером. Его жена работает по 11 часов в день четыре раза в неделю, а сын пошел в местную школу. Сейчас семья россиян имеет «гуманитарное разрешение» на проживание в Коста-Рике, которое действует один год. Позже его можно будет продлить.

