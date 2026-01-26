Автор бестселлера об инвестициях поделился прогнозом по цене золота

Автор знаменитой книги об инвестициях «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки поделился своим прогнозом о будущей цене золота. Этой теме он посвятил публикацию на своей странице в соцсети X.

Кийосаки считает, что цена тройской унции золота в будущем превысит 27 тысяч долларов. При этом он не рассказал, когда стоимость этого актива достигнет указанного им значения.

Цена на унцию золота 25 января впервые в истории превысила отметку в пять тысяч долларов. Стоимость этого драгоценного металла начала устойчиво расти со второй половины 2024 года, следует из данных платформы Investing.com.

Так, в декабре 2024 года унцию золота можно было приобрести за 2,59-2,66 тысячи долларов, а уже в ноябре 2025 года за 3,94-4,3 тысячи долларов. На момент публикации новости стоимость золота уже приближается к 5,1 тысячи долларов.

Одновременно с золотом рекорды по стоимости устанавливает и серебро — в январе 2025 года этот металл впервые в истории начал стоить более 100 долларов за унцию. При этом эксперты считают, что рост цен на золото и серебро в ближайшее время продолжится, отмечал CNBC.

Спрос на эти драгоценные металлы поддерживается геополитической неопределенностью в мире — именно она помогала расти ценам в 2025 году. Тенденцию поддержали действия США в Венесуэле в начале января текущего года.

Также рынок обеспокоен противостоянием администрации Дональда Трампа с главой Федеральной резервной системы США Джеромом Пауэллом и мягкой политикой других ключевых центробанков мира, например, Европейского центробанка и Банка Англии.

Одновременно игроки ищут надежные активы, ожидая продолжения противостояния между Китаем и США. Противостояние этих государств по вопросу редкоземельных металлов вызвало также дефицит некоторых из них на мировых рынках, а с начала 2026 года Пекин ограничил экспорт серебра.