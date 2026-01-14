Нестабильность в мире подтолкнула вверх цены на золото и серебро

Цены на золото и серебро, достигшие рекордных отметок в конце прошлого года, продолжают расти и в январе. Эксперты считают, что такая тенденция сохранится в ближайшие месяцы, пишет CNBC.

Рост спроса поддерживается геополитической напряженностью в мире, ограниченностью предложения и опасениями за независимость центральных банков. Еще одной причиной может стать «ресурсный национализм» США и Китая.

Под этим термином опрошенные журналистами эксперты понимают противостояние Вашингтона и Пекина по вопросу редкоземельных металлов. Оно началось после введения президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин, в ответ Китай ограничил экспорт редкоземельных элементов, а с начала 2026 и экспорт серебра.

Геополитическая неопределенность, остававшаяся постоянным фактором роста цен на драгметаллы в 2025 году, усилилась в новом году из-за операции США по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пишет CNBC. Канал подчеркивает, что Трамп также пытается ограничить экспорт нефти из этой страны в Китай, что приводит к усилению неопределенности в ожидании ответа Пекина.

Утром 12 января стоимость тройской унции золота превысила 4,6 тысячи долларов, фьючерсы на серебро стали стоить больше 84,52 доллара за унцию — оба показателя рекордные, отмечает РБК. Однако уже 14 января золото стоило почти 4633,5 доллара за унцию, а стоимость серебра превысила 90 долларов за унцию, пишет CNBC.

Инвестиционный менеджер по золоту и серебру в Jupiter Asset Management Нед Нейлор-Лейланд считает, что цена на первый металл в этом году превысит отметку в пять тысяч долларов, второго — в сто долларов. При этом стоимость серебра в Шанхае может быть выше еще на 10 долларов из-за дефицита этого металла, который наблюдается в Китае и Индии.

Золото же, по мнению экспертов, будет расти в цене из-за геополитических процессов. Росту, вероятно, поможет противостояние властей США с главой Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом и мягкая политика других ключевых центробанков мира, например, Европейского центробанка и Банка Англии.