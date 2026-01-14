EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Нестабильность в мире подтолкнула вверх цены на золото и серебро

2 минуты чтения 13:44 | Обновлено: 13:46

Цены на золото и серебро, достигшие рекордных отметок в конце прошлого года, продолжают расти и в январе. Эксперты считают, что такая тенденция сохранится в ближайшие месяцы, пишет CNBC.

Россиянин скопировал Skype и разбогател
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
Экономика8 минут чтения

Рост спроса поддерживается геополитической напряженностью в мире, ограниченностью предложения и опасениями за независимость центральных банков. Еще одной причиной может стать «ресурсный национализм» США и Китая. 

Под этим термином опрошенные журналистами эксперты понимают противостояние Вашингтона и Пекина по вопросу редкоземельных металлов. Оно началось после введения президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин, в ответ Китай ограничил экспорт редкоземельных элементов, а с начала 2026 и экспорт серебра.

Геополитическая неопределенность, остававшаяся постоянным фактором роста цен на драгметаллы в 2025 году, усилилась в новом году из-за операции США по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, пишет CNBC. Канал подчеркивает, что Трамп также пытается ограничить экспорт нефти из этой страны в Китай, что приводит к усилению неопределенности в ожидании ответа Пекина.

Утром 12 января стоимость тройской унции золота превысила 4,6 тысячи долларов, фьючерсы на серебро стали стоить больше 84,52 доллара за унцию — оба показателя рекордные, отмечает РБК. Однако уже 14 января золото стоило почти 4633,5 доллара за унцию, а стоимость серебра превысила 90 долларов за унцию, пишет CNBC. 

Инвестиционный менеджер по золоту и серебру в Jupiter Asset Management Нед Нейлор-Лейланд считает, что цена на первый металл в этом году превысит отметку в пять тысяч долларов, второго — в сто долларов. При этом стоимость серебра в Шанхае может быть выше еще на 10 долларов из-за дефицита этого металла, который наблюдается в Китае и Индии.

Золото же, по мнению экспертов, будет расти в цене из-за геополитических процессов. Росту, вероятно, поможет противостояние властей США с главой Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом и мягкая политика других ключевых центробанков мира, например, Европейского центробанка и Банка Англии.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Мир
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти
00:01
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Экономика
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
00:01 11 января
11-летний мальчик пропал без следа
Криминал
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
00:01 10 января
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Общество
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Это очень сложно. Я таскала тяжести во время месячных, и неделями не было выходных. Зато зарплата хорошая
00:01 9 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом