Экономика

ЕС назвал сроки полного отказа от российского газа

2 минуты чтения 13:18

Полный запрет на закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России начнет действовать в Евросоюзе с начала 2027 года. При этом в сентябре того же года вступит в силу запрет на импорт российского трубопроводного газа. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованном на его официальном сайте. 

К указанному времени должен закончиться переходный период для действующих контрактов европейских покупателей на поставки газа из России. После вступления запретов в силу страны-члены ЕС должны будут проверять, где был произведен закупаемый ими газ.

Для нарушителей запрета будут введены штрафы. Так, сумма штрафа для физических лиц составит не менее 2,5 миллиона евро. В свою очередь, компании, нарушившие запрет, будут штрафовать на сумму не менее 40 миллионов евро, или не менее 3,5% от общего годового оборота, или не менее 300% от предполагаемого оборота по соответствующей сделке.

При этом в заявлении Совета ЕС отмечается, что  в случае объявления чрезвычайной ситуации и серьезной угрозы безопасности поставок в одной или нескольких странах блока Еврокомиссия может приостановить действие запрета на импорт российского газа на срок до четырех недель.

В сентябре 2025 года Greenpeace опубликовала доклад, из которого следовало, что расходы четырех европейских стран — Франции, Испании, Бельгии и Нидерландов — на закупку российского газа с начала войны в Украине по середину 2025 года превысили общую сумму их помощи Киеву. Так, по данным авторов доклада, на закупку газа из России эти страны потратили  около 34,3 миллиарда евро. При этом их совокупная военная, финансовая и гуманитарная помощь Украине составила лишь 21,2 миллиарда евро.

