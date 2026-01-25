EN
Властям посоветовали игнорировать критикующих их уехавших россиян

2 минуты чтения 15:36 | Обновлено: 15:37

Сотрудник Института международных исследований МГИМО Евгений Кожокин написал аналитическую записку для российских властей, в которой он дал рекомендации по работе с уехавшими россиянами. Документ под названием «Перспективы взаимодействия с представителями русского зарубежья в современных геополитических условиях» опубликовал американский журналист Майкл Вайс, обратило внимание «Агентство».

В нем Кожокин разделил живущих за границей россиян на три категории: к первой он отнес тех, кто «стремится сохранить русскую идентичность», ко второй — тех, кто «дистанцируется от современной России», а к третьей — аполитичных россиян. При этом ко второй группе автор записки отнес в том числе тех, чьими «кумирами являются иноагенты Кирилл Серебрянников, Дмитрий Быков, Земфира». В этой категории много уехавших из России после начала войны в Украине, отмечает Кожокин.

В их отношении он советует применять «политику молчания» и считает неэффективной «политику отпора и дискредитации». «К сожалению, среди этой категории лиц много ярких индивидов, и дающие им отпор нередко проигрывают», — говорится в записке.

Мем, вышедший из-под контроля
Мем, вышедший из-под контроля
Американец создал группу за 10 дней и стал известен на весь мир. Ему помогли песня про обрезание и немного везения
Интернет и мемы15 минут чтения

На представителей двух других категорий Кожокин предлагает воздействовать, например, с помощью кино, которое снимают лояльные российской власти авторы. При этом он добавил, что такие фильмы и мультфильмы нередко отличаются плохим качеством. Также он рекомендует показать российской молодежи «Советский Союз живой и творческой мысли: страну Бахтина и Лихачева».

Как пишет «Агентство», Майкл Вайс сравнил рекомендации Кожокина с методичкой советского КГБ. «Несмотря на отдельные проявления новояза в документе, это в высшей степени советский текст, поскольку он сочетает идеологический и прагматический подходы: россиян за рубежом разделяют по степени лояльности Кремлю и одновременно, сугубо утилитарно, рассматривают как трудовой ресурс», — считает журналист Андрей Солдатов.

«Агентство» отмечает, что Кожокин разработал свои рекомендации для управления по стратегическому партнерству администрации президента, которое было создано в конце 2025 года взамен других управлений, отвечающих за культурные связи и приграничное сотрудничество. Эти подразделения возглавлял ушедший в отставку замглавы администрации Владимира Путина Дмитрий Козак, который был не согласен с началом войны в Украине и выступал за проведение внутренних реформ в стране.

