Власти предложили россиянам «Чебурляндию» вместо «Диснейленда»

В России необходимо создать отечественный аналог популярных во всем мире парков развлечений «Диснейленд», основанный на сюжетах советских и российских мультипликационных фильмов о Чебурашке, крокодиле Гене, Карлсоне и дяде Федоре из «Простоквашино». Об этом, как передает ТАСС, заявил член комитета Совета Федерации по культуре, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов, предложивший и собственное название для таких парков.

«Такой проект мог бы стать пространством, где отечественные персонажи обретают новую жизнь: аттракционы, интерактивные зоны, театрализованные представления, мультимедийные форматы. И нужно понятное и близкое название. Условно, что-то вроде “Чебурляндия”. Это был бы инструмент культурной политики и мягкой силы, формирующий у детей позитивную идентичность через родных, знакомых героев», — сказал сенатор.

При этом он подчеркнул, что отечественные парки развлечений вполне способны успешно конкурировать с зарубежными, и в качестве примера привел «Остров мечты» в Москве.

По словам Гибатдинова, российское общество в последние годы становится все более настроенным на укрепление отечественного культурного кода. Одновременно в нем появляется запрос на переосмысление и популяризацию в том числе советского культурного наследия, добавил он.

«Феноменальный успех «Чебурашки» в современном кинопрокате — это наглядный пример. Персонаж, созданный в советскую эпоху, близок и старшему поколению, и молодежи, и детям. Тенденция показывает, что советские мультипликационные и кинематографические герои обладают мощным потенциалом», — отметил сенатор.

Вышедший 1 января фильм «Чебурашка 2» стал лидером российского проката, собрав за первые пять дней более трех миллиардов рублей. Первая часть картины, вышедшая в 2022 году, стала абсолютным рекордсменом среди российских картин по кассовым сборам, собрав в общей сложности более семи миллиардов рублей.