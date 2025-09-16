Опубликован список самых кассовых российских режиссеров

Самым кассовым российским режиссером, чьи фильмы вышли в прокат с 2004 года, стал Дмитрий Дьяченко, режиссер «Чебурашки» — его картины собрали 26,2 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на данные собственных расчетов пишет «Т-Ж».

Журналисты отмечают, что фильм «Чебурашка», являющийся самой кассовой картиной в истории российского кино, принес почти треть от совокупной суммы, но даже без него Дьяченко занял бы первое место. На второй строчке расположился Тимур Бекмамбетов, известный по фильмам «Ночной дозор» и «Дневной дозор», а также первой части франшизы «Елки». Сборы его картин в сумме составили 17,2 миллиарда рублей.

Тройку замкнул Клим Шипенко с показателем в 14,1 миллиарда рублей. Он известен по фильмам «Салют-7», «Вызов» и «Текст». Следом за ним идут Дмитрий Киселев (13,8 миллиарда) и Федор Бондарчук (13 миллиардов). В десятку также вошли Александр Котт, Антон Мегердичев, Константин Феоктистов, Александр Войтинский, Алексей Нужный.

Данные для расчетов журналисты получили из «Бюллетеня кинопрокатчика» — суммы сборов картин прошлых лет были скорректированы с учетом инфляции, этот показатель был рассчитан по динамике индекса потребительских цен. 2004 год выбран в качестве точки отсчета из-за того, что именно в это время начал выходить «Бюллетень кинопрокатчика». Данные по создателям фильма были получены из базы сервиса «Кинопоиск».

Также «Т-Ж» составил рейтинг самых кассовых сценаристов и продюсеров. Больше всех средств собрали картины сценаристов Василия Куценко, Виталия Шляппо, Романа Непомнящего, Олега Маловичко и Андрея Золотарева.

В топ-5 самых кассовых продюсеров российской киноиндустрии оказались Антон Златопольский, Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо и Алексей Троцюк.