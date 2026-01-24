EN
СМИ: США задумали топливную блокаду Кубы для смены режима в стране

2 минуты чтения 01:01 24 января

Администрация действующего президента США Дональда Трампа рассматривает вариант полной нефтяной блокады Кубы. Одним из авторов подобного плана якобы выступает госсекретарь Марко Рубио, сообщает Politico.

Собеседники издания отметили, что Белый дом в 2026 году на 100% заинтересован в свержении коммунистического режима Кубы, управляющего страной со времен кубинской революции в 1959 году. Республиканцы-ястребы уже якобы поддержали идею нефтяной блокады Кубы.

«Энергетика — это удавка для уничтожения режима», — сказал Politico человек, знакомый с ходом обсуждения возможной нефтяной блокады острова.

11 января Трамп написал в соцсети Truth Social, что США не позволят нефти из Венесуэлы, которая была основным поставщиком сырой нефти для Кубы, попадать на остров. По словам главы Белого дома, Куба жила именно за счет средств и нефти, поступавших из Венесуэлы.

СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
Общество14 минут чтения

Однако остановка вообще всех поставок сырой нефти на Кубу может привести к гуманитарному кризису, так как страна импортирует около 60% своей нефти. Поэтому ряд американских чиновников выступают против полной блокады, полагая, что нет смысла «заходить так далеко».

Издание отмечает, что действующая американская администрация считает себя давними противниками коммунистического режима на Кубе. Главным идеологическим звеном в борьбе против Кубы выступает именно Рубио — сын кубинских эмигрантов, покинувших остров за три года до революции Фиделя Кастро в 1959 году.

Администрация Трампа задумалась о смене власти на Кубе, воодушевившись захватом президента Венесуэлы Николаса Мадуро. The Wall Street Journal пишет, что США начали искать людей в кубинском правительстве, которые могли бы помочь свергнуть коммунистический режим в стране к концу этого 2026 года.

По их данным, администрация Трампа считает, что экономика Кубы «находится на грани краха», а правительство страны оказалось в крайне уязвимом положении после потери важного союзника в лице Мадуро.

