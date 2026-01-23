Спасавшийся от шумных коллег россиянин перестал слышать одним ухом

Житель Подмосковья попал в больницу с жалобами на проблемы со слухом. Оказалось, что он забыл про беруши, которые вставил в свое ухо в попытке спастись от шумных коллег. Об этом говорится в пресс-релизе Минздрава Московской области.

По информации ведомства, 24-летний россиянин обратился к ЛОР-врачу Видновской больницы с жалобой на ухудшение слуха в правом ухе. Во время осмотра медик обнаружил в слуховом проходе пациента инородное тело.

С помощью специального крючка врач извлек элемент, которым оказался кусок берушей. «Увидев предмет, пациент сразу вспомнил, что два года назад работал в шумном коллективе и постоянно пользовался берушами. Однажды он заметил, что одна из них стала короче, но решил, что изделие было бракованным — и не придал этому значения», — сообщили в областном Минздраве.

Отмечается, что после извлечения куска берушей у россиянина полностью восстановился слух. «Удивительно, но за все это время инородное тело не повредило ни слуховой проход, ни барабанную перепонку», — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что 19-летняя жительница Тюменской области случайно проглотила зубную щетку и попала в больницу. По данным Департамента здравоохранения региона, инцидент произошел во время обычной гигиенической процедуры.

«​​Фельдшеры предварительно диагностировали инородное тело желудочно-кишечного тракта и в стабильном состоянии транспортировали пациентку в больницу», — сказали в ведомстве.

В июне 2025 года газета South China Morning Post рассказала, что житель Китая 52 года проходил с зубной щеткой в кишечнике. Сообщалось, что мужчина обратился к медикам с жалобами на странное ощущение в животе.

После извлечения зубной щетки пациент вспомнил, что проглотил ее, когда ему было 12 лет. Тогда он решил сохранить случившееся в тайне, потому что боялся реакции родителей. В последующие годы он также не предпринимал никаких действий, так как был уверен, что пластиковая щетка «растворится сама».