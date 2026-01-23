EN
Общество

Петров ответил на вопрос о продолжении сериала «Полицейский с Рублевки»

14:37

Актер Александр Петров готов вернуться к съемкам популярного российского сериала «Полицейский с Рублевки» в случае его продолжения. Об этом он сам рассказал в интервью «Ведомостям».

Актер, сыгравший роль старшего оперуполномоченного отдела полиции «Барвиха-Северное» Гриши Измайлова, признался, что удивлен, почему «ни разу не было серьезного разговора» на тему продолжения детективного сериала. «Это же золотая жила!» — сказал он.

Тем не менее, он утверждает, что в случае возобновления проекта, съемки будут проходить «уже в какой-то другой конфигурации». По его словам, в отношениях между актерами и создателем «Полицейского с Рублевки» Ильей Куликовым существует «некоторое напряжение».

«У меня лично не было никакого конфликта с Ильей Куликовым. А вот у него, видимо, со мной был. И он наговорил много всего неприятного и про меня, и про Сережу Бурунова. Я ко всей авторской команде “Полицейского с Рублевки” отношусь уважительно, считаю их очень талантливыми людьми», — подчеркнул Петров.

Сериал выходил на экраны в эфире телеканала ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier с 2016 по 2019 годы. Сюжет развивался вокруг главных героев — старшего оперуполномоченного уголовного розыска Григория Измайлова и его начальника Владимира Яковлева, которого сыграл Сергей Бурунов.

Петров ушел с проекта после выхода в декабре 2018 года полнометражного фильма «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел».

«2018 год, продюсеры на пике, и у нас с ними возникает конфликт — моральный в первую очередь. Мне говорят: “Незаменимых нет”. И дальше они попытались продолжить проект без меня — это ни к чему в итоге не привело, естественно. Не потому, что я такой замечательный, а потому, что в проекте все держалось на взаимодействии в кадре двух людей, которые, так по судьбе сложилось, были Сережа и я», — рассказал Петров.

«Ведомости» пишут, что впервые за восемь лет Петров и Бурунов встретились на съемочной площадке комедии «Комментируй это», которая выйдет в прокат 29 января.

