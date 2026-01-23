Названы самые подорожавшие услуги и товары в России

Росстат опубликовал данные об изменении цен на товары и услуги в России по состоянию на декабрь 2025 года по сравнению с тем же месяцем годом раньше, передает РБК.

Согласно официальной статистике, топ-10 самых подорожавших за год товаров и услуг выглядит так:

повторное получение гербового документа (на 42,9%);

сосудосуживающий препарат «Нафазолин», 0,1%; продается, в частности, под названием «Нафтизин» в объеме 15 мл (на 34,7%);

удостоверение завещания в нотариальной конторе (на 33%);

лимоны (на 31,8% за килограмм);

кофе (килограмм, в зернах и молотый, на 25,8%);

прививка животного (на 22,8%);

аренда жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах (на 22,1%);

осмотр животного ветеринаром (на 21%);

препарат для лечения артериальной гипертензии «Беталок ЗОК», 10 таблеток (также на 21%);

печатный экземпляр газеты (на 20%).

Кроме того, как отмечает издание, в 2025 году заметно выросли цены на отдельные медицинские услуги, например, удаление зуба с обезболиванием. Здесь рост цен составил 13,6%. Также выросли цены на шиномонтаж — около 13,5% и высшее образование — 12%.

При этом первые девять строчек топ-10 самых подешевевших за год товаров и услуг занимают различные виды овощей. Цены на них упали в диапазоне от 16% до 27%, а в среднем в пересчете на один килограмм овощи в России к концу 2025 года подешевели на 14,7%. Десятую строчку в рейтинге самых подешевевших товаров и услуг заняли туры в отдельные страны Юго-Восточной Азии, цена на которые, по официальным данным, снизилась на 15%.

Среди подешевевших в прошлом году товаров также оказались электроприборы. Так, смартфоны потеряли в цене почти 7%, стиральные машины — 6,8%, холодильники — 5%, а электрочайники — на 5,7%. При этом все товары, по данным Росстата, в среднем за год подорожали на 4,2%.