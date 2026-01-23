EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Названы самые подорожавшие услуги и товары в России

2 минуты чтения 15:10

Росстат опубликовал данные об изменении цен на товары и услуги в России по состоянию на декабрь 2025 года по сравнению с тем же месяцем годом раньше, передает РБК.

Согласно официальной статистике, топ-10 самых подорожавших за год товаров и услуг выглядит так:

  • повторное получение гербового документа (на 42,9%);
  • сосудосуживающий препарат «Нафазолин», 0,1%; продается, в частности, под названием «Нафтизин» в объеме 15 мл (на 34,7%);
  • удостоверение завещания в нотариальной конторе (на 33%);
  • лимоны (на 31,8% за килограмм);
  • кофе (килограмм, в зернах и молотый, на 25,8%);
  • прививка животного (на 22,8%);
  • аренда жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах (на 22,1%);
  • осмотр животного ветеринаром (на 21%);
  • препарат для лечения артериальной гипертензии «Беталок ЗОК», 10 таблеток (также на 21%);
  • печатный экземпляр газеты (на 20%).

Кроме того, как отмечает издание, в 2025 году заметно выросли цены на отдельные медицинские услуги, например, удаление зуба с обезболиванием. Здесь рост цен составил 13,6%. Также выросли цены на шиномонтаж — около 13,5% и высшее образование — 12%.

СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
Общество14 минут чтения

При этом первые девять строчек топ-10 самых подешевевших за год товаров и услуг занимают различные виды овощей. Цены на них упали в диапазоне от 16% до 27%, а в среднем в пересчете на один килограмм овощи в России к концу 2025 года подешевели на 14,7%. Десятую строчку в рейтинге самых подешевевших товаров и услуг заняли туры в отдельные страны Юго-Восточной Азии, цена на которые, по официальным данным, снизилась на 15%.

Среди подешевевших в прошлом году товаров также оказались электроприборы. Так, смартфоны потеряли в цене почти 7%, стиральные машины — 6,8%, холодильники — 5%, а электрочайники — на 5,7%. При этом все товары, по данным Росстата, в среднем за год подорожали на 4,2%.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Общество
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
00:01
Белый порошок
Криминал
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
00:01 22 января
Первый теракт в московском метро
Криминал
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех человек казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
00:01 21 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Общество
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
00:01 19 января
«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01 18 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Еще одна страна перейдет на евро
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Еще одна страна перейдет на евро
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке