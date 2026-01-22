Высшее образование в России оказалось в разы дороже европейского

Получить высшее образование в России оказалось в разы дороже, чем в большинстве европейских стран. К таким выводам пришло издание The Moscow Times, изучив официальные данные о стоимости обучения в европейских вузах для европейцев на национальном языке и сравнив их с подсчетами сервиса по поиску работы HeadHunter за прошлый год.

Так, по данным последнего, средняя стоимость платного обучения в российских вузах в этом учебном году составила 224 тысячи рублей (около 2200 евро) за год на программах бакалавриата и специалитета. Это на 12% выше, чем годом ранее. Рост стоимости HeadHunter объяснил инфляцией и сокращением бюджетных мест.

В исследовании отмечалось, что стоимость обучения зависит от региона — например, в Москве и Петербурге средняя цена за год обучения в вузе составила 400–600 тысяч рублей, а некоторые вузы подняли стоимость обучения в полтора раза — так сделал, например, МФТИ: программа «Прикладная математика и информатика» выросла с 467 тысяч до 767 тысяч рублей в год.

Белый порошок Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве Криминал 8 минут чтения

В то же время, как пишет The Moscow Times, в некоторых европейских странах стоимость обучения в вузах не превышает полутора тысяч евро. Так, во Франции взнос за учебу на бакалавриате составляет 178 евро, в магистратуре — 254 евро, а по программе PhD — 397 евро. В Люксембурге плата за обучение по большинству программ составляет 800 евро в год. В Бельгии взносы не превышают 1157 евро, а в Исландии их не платят вовсе, но студенты должны заплатить административную плату.

Как минимум в 14 странах ЕС есть бесплатное образование на национальном языке. В Италии взносы зависят от материального положения семьи. Там студенты могут учиться бесплатно, если доходы семьи и стоимость ее имущества, при расчете которых учитывается количество членов семьи и иждивенцев, не превышают 22 тысяч евро в год.

Первый теракт в московском метро Его замалчивали десятилетиями, а трех человек казнили. Но к властям до сих пор много вопросов Криминал 18 минут чтения

Странами, где учеба стоит больше, чем в России, оказались Нидерланды и Ирландия. Там за обучение нужно заплатить в среднем 2601 и 2500 евро соответственно. В некоторых странах, например, в Литве, Латвии и Швейцарии, подсчитать среднюю стоимость затруднительно, поскольку вузы могут сами устанавливать размер платы за обучение.

The Moscow Times отмечает, что при расчетах не учитывалась стоимость обучения в коммерческих вузах Европы, где плата за учебу может быть выше, чем в России. Также издание обратило внимание, что в большинстве европейских стран стоимость обучения ниже или равна медианному доходу населения за месяц, тогда как в России медианных доход ниже стоимости высшего образования в восемь раз.