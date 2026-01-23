EN
Общество

Названы предпочтения мужчин и женщин в доставке еды

2 минуты чтения 22:17

На обед россияне обычно заказывают первые и вторые блюда традиционный кухни: борщ, суп-лапшу, шницель с картофельным пюре или куриную голень на гриле. В вечернее время особенной популярностью пользуются сытные макаронные изделия, пишет ТАСС со ссылкой на исследование X5.

Однако предпочтения мужчин и женщин в выборе еды отличаются кардинально. Так, женщины чаще заказывают легкие готовые блюда: салаты, сладкую выпечку, суши и роллы. Мужчины же, наоборот, предпочитают сытную доставку: супы, бургеры и шаурму.

Данные исследования X5 также свидетельствуют, что чаще всего россияне заказывают готовые блюда к обеду и ужину. В это же время, с 12:00 до 13:00 и с 18:00 до 19:00, отмечается и пик спроса на доставку. Реже всего доставку заказывают в утренние часы, с 4:00 до 12:00. В это время россияне обычно покупают сэндвичи с ветчиной, курицей, беконом, а также пшенную и рисовую кашу.

Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
Мир6 минут чтения

Издание отмечает, что рынок доставки упакованной готовой еды за последний год вырос более, чем на 30%. Эксперты связывают это не только с улучшением цифрового сервиса и качеством доставки, но и ростом доверия к качеству продукции.

По данным опроса X5, в котором участвовали 3 586 россиян, 21% респондентов заявили, что готовые покупные блюда не уступает в свежести и качестве домашней еде. Еще 16% опрошенных назвали устаревшим стереотип о большом содержании консервантов в продукции.

Ранее Росстат опубликовал данные об изменении цен в России по состоянию на декабрь 2025 года. Согласно официальной статистике, в топ-10 самых подорожавших товаров и услуг вошли лимоны, кофе и составление завещания в нотариальной конторе. 

