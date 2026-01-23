EN
Криминал

Неизвестные потребовали многомиллионный выкуп за похищенного в Красноярске подростка

2 минуты чтения 09:24 | Обновлено: 09:35

Неизвестные потребовали заплатить выкуп за возвращение домой 14-летнего пропавшего подростка из Красноярского края. Об этом пишет региональное управление Следственного комитета (СК).

Белый порошок
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
Криминал8 минут чтения

Ребенок исчез 22 января. По информации СК, мальчик вышел из дома и направился в неизвестном направлении с человеком, чью личность следователи пока не установили. Вечером в тот же день отец ребенка получил требование заплатить деньги за его возращение. СК рассматривает версию о похищении.

Злоумышленники направили требование о выкупе в мессенджере, а к сообщению прикрепили видеообращение с участием самого подростка, в котором он просит выполнить требования похитителей. Об инциденте в СК сообщил отец мальчика, следователи возбудили уголовное дело по статье о похищении заведомо несовершеннолетнего группой лиц из корыстных побуждений (п.п. «а», «д», «з» ч. 2 ст. 126 УК).

СК опубликовал видео с камер наружного наблюдения, на котором запечетлены сам подросток и человек, с которым он ушел из дома. Оба человека одеты в зимние куртки и надели капюшоны на голову — разглядеть их лица на этой записи невозможно.

Прокуратура Красноярского края заявила, что похищение произошло в коттеджном поселке Сосновый Бор. Силовики сообщили, что мужчина, вернувшись домой 22 января, обнаружил пропажу не только сына, но и трех миллионов рублей из своих сейфов. Злоумышленники потребовали заплатить за возвращение ребенка 30 миллионов рублей.

Власти проверяют версию о том, что подросток мог действовать под влиянием мошенников. Прокуратура также опубликовала скриншоты переписки отца ребенка с похитителями — мужчина попросил их поговорить с сыном, чтобы убедиться, что ребенок действительно находиться у них. В этой просьбе ему отказали, сославшись на то, что подросток может «выкрикнуть что-то лишнее», а также на невозможность совершить звонок в Telegram и WhatsApp из-за блокировок.

