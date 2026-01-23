EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

СМИ: школьницу избили из-за виртуального подарка чужому парню

2 минуты чтения 17:01 | Обновлено: 17:02

Первая заместитель главы комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая направила запрос в прокуратуру Московской области по поводу появившегося в соцсетях видео с избиением школьницы в туалете. Об этом сообщила Ксения Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня».

Она также опубликовала отсканированную копию запроса Буцкой, из которого следует, что запись, на которой одна школьница избивает другую, появилась в соцсетях 22 января. Видео было снято в одной из школ Московской области, отмечается в документе.

«Согласно сообщениям СМИ, конфликт возник на почве личных отношений между несовершеннолетними, поводом послужил подарок в виде виртуального стикера в мессенджере Telegram, отправленный одной из учениц парню другой», — рассказала Буцкая.

Об инциденте также писала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. По ее информации, пострадавшая школьница отправила нападавшей подарок в виде медведя.

Белый порошок
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
Криминал8 минут чтения

Из видео, которое появилось в соцсетях, следует, что пострадавшую в качестве мести привели в туалет. По одним данным, это произошло в школе, где учились подростки, по другим — в торговом центре. В кабинке пострадавшую избили по лицу, в том числе ногами, а также поставили на колени и заставили извиняться за оказанный знак внимания.

Ксения Собчак отметила, что, по ее данным, прокуратура проведет проверку: «Надеюсь, что всех причастных к этому дикому избиению установят и привлекут к ответственности — не только девочку, которая непосредственно наносила удары, но и тех, кто снимал, стоял рядом и смеялся. Унижать и избивать людей — это не “детские шалости”, это уголовное преступление».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Общество
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
00:01
Белый порошок
Криминал
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
00:01 22 января
Первый теракт в московском метро
Криминал
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех человек казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
00:01 21 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Общество
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
00:01 19 января
«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01 18 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Еще одна страна перейдет на евро
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Власти Казахстана решили изменить правила въезда для россиян
Еще одна страна перейдет на евро
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке