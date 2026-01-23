СМИ: школьницу избили из-за виртуального подарка чужому парню

Первая заместитель главы комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая направила запрос в прокуратуру Московской области по поводу появившегося в соцсетях видео с избиением школьницы в туалете. Об этом сообщила Ксения Собчак в своем телеграм-канале «Кровавая барыня».

Она также опубликовала отсканированную копию запроса Буцкой, из которого следует, что запись, на которой одна школьница избивает другую, появилась в соцсетях 22 января. Видео было снято в одной из школ Московской области, отмечается в документе.

«Согласно сообщениям СМИ, конфликт возник на почве личных отношений между несовершеннолетними, поводом послужил подарок в виде виртуального стикера в мессенджере Telegram, отправленный одной из учениц парню другой», — рассказала Буцкая.

Об инциденте также писала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. По ее информации, пострадавшая школьница отправила нападавшей подарок в виде медведя.

Из видео, которое появилось в соцсетях, следует, что пострадавшую в качестве мести привели в туалет. По одним данным, это произошло в школе, где учились подростки, по другим — в торговом центре. В кабинке пострадавшую избили по лицу, в том числе ногами, а также поставили на колени и заставили извиняться за оказанный знак внимания.

Ксения Собчак отметила, что, по ее данным, прокуратура проведет проверку: «Надеюсь, что всех причастных к этому дикому избиению установят и привлекут к ответственности — не только девочку, которая непосредственно наносила удары, но и тех, кто снимал, стоял рядом и смеялся. Унижать и избивать людей — это не “детские шалости”, это уголовное преступление».