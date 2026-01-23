EN
Общество

СМИ: в Большом театре показали слово «хуй»

2 минуты чтения 10:45

На сцене Большого театра во время закрытого показа спектакля «Щелкунчик» для участников войны в Украине появилось слово «хуй». Эту информацию «Агентству» подтвердил источник из театра.

Ранее об этой надписи сообщила автор телеграм-канала «Дьявол на пуантах» Ирина Бартновская. Она опубликовала видео, в котором на искусственном снегу за спинами балерин, исполняющими «Вальс снежинок», можно разглядеть слово «хуй». 

«Внимательно присмотритесь, что написано на снегу. Это не монтаж! Мне 46 лет и словом “хуй” меня не удивить. Но все же, в спектакле на который ходят дети даже для меня это удивительно!» — написала Бартновская.

В Большом театре это видео назвали «фейком». «Мы не комментируем использование «фотошопов» или искусственного интеллекта зрителями, и это не является основанием для внутренних проверок в театре», — заявили в театре изданию «Подъем».

СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
СССР взорвал ядерную бомбу на своей территории
Мощность была больше, чем в Хиросиме. Судьба людей никого не заботила, поэтому многие страдают до сих пор
Общество14 минут чтения

«Агентство» со ссылкой на собственный анализ пишет, что видео с происходящим на сцене «до степени смешения совпадает с тем, что снимали зрители на других показах этого балета». Инцидент подтвердил и неназванный собеседник издания, имеющий отношение к театру.

По его словам, показ «Щелкунчика», на котором присутствовали участники войны в Украине, прошел утром 5 января. «Очень многие в театре узнали о надписи только на следующий день. Потому что девочкам, когда танцуют, не до того, что на сцене. Заметили это зрители», — рассказал источник.

Первый теракт в московском метро
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех человек казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
Криминал18 минут чтения

Он также сообщил, что в Большом театре прошло совещание с участием генерального директора Валерия Гергиева, на котором обсуждали произошедшее. При этом, по его мнению, установить виновного будет сложно.

«Я не совсем уверен, что за кулисами есть камеры, и, скорее всего, понять, кто это сделал, сложно. Когда поднялся занавес на последний фрагмент «Снежинки», надпись уже была. То есть, скорее всего, ее делали в темноте во время предыдущей сцены», — сказал источник «Агентства».

Согласно афише театра, «Щелкунчик» шел в Большом театре практически все новогодние каникулы, за исключением 1, 2 и 6 января. В остальные дни спектакль показывали дважды: в 12:00 и 19:00. Единственным исключением стало 5 января, когда прошел лишь вечерний показ на 19:00.

