СМИ: Трамп перепутал Беларусь с Бельгией

Администрация действующего президента США Дональда Трампа по ошибке включила Бельгию в список стран, которые согласились войти в состав «Совета мира», призванного остановить военный конфликт в секторе Газа, сообщает VRT.

Издание ссылается на осведомленные источники в правительстве Бельгии, которые считают, что в Белом доме просто перепутали Бельгию с Беларусью — страны с созвучными названиями в английском языке.

Путаница якобы началась из-за того, что Бельгия, как пишет NBC News, сначала согласилась присоединиться к «Совету мира», но затем отказалась в последний момент. Однако бельгийские чиновники подобную интерпретацию категорически отвергают.

«Бельгия не подписывала договор „Совета мира“. Это объявление является ошибочным. Мы хотим общего и скоординированного европейского ответа. Как и многие другие европейские страны, у нас есть сомнения по поводу этого предложения», — написал в соцсети X министр иностранных дел Бельгии Максим Прево.

На данный момент ни один член Европейского союза, кроме Венгрии и Болгарии, не подписал договор о вступлении в состав «Совета мира». В первую очередь, это связано с тем, что устав организации показывает: Совет во главе с Трампом стремится к гораздо более широкому мандату, чем устранение локального конфликта в Газе, отмечает VRT.

Во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Трамп вспомнил о том, как ему позвонил Владимир Путин, и не смог правильно выговорить название страны Азербайджан. К тому же глава Белого дома несколько раз ошибочно назвал Гренландию Исландией.