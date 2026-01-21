Трамп рассказал о звонке Путина после завершения конфликта между Арменией и Азербайджаном

Президент США Дональд Трамп во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе вспомнил о том, как ему позвонил Владимир Путин. При этом Трамп вновь оговорился, исковеркав название страны Азербайджан.

«Путин позвонил мне и сказал: «Невероятно, ты завершил конфликт, который длился 30 лет!» Конфликт между Арменией и… Абербайджаном», — произнес Трамп с некоторой паузой.

Глава Белого дома также добавил, что очень хорошо знает Путина, и рассказал, как он раньше обсуждал с ним Украину. «Она была для него как зеница ока. Но он не собирался ничего предпринимать. Он бы никогда не начал войну при мне. После того, как я ушел, я уже видел, к чему все идет. То, что произошло в итоге, было ужасно», — отметил Трамп.

Говоря о ценных территориях, глава Белого дома заявил, что США хотят немедленно приступить к переговорам о приобретении острова, так как, по его мнению, только Вашингтон способен защитить Гренландию.

«Я прошу кусок льда, где очень холодно и который расположен географически очень плохо. Я прошу его ради защиты мира. Вы можете сказать «да», и мы будем благодарны, а можете сказать «нет», и мы это запомним», — произнес Трамп.

Он также отметил, что США якобы не просит многого взамен на то, что Трамп «помирил много стран» — Америке нужна только Гренландия. Однако во время своей речи Трамп перепутал название Гренландии, четырежды назвав ее Исландией.

А начинал свое выступление в Давосе Трамп с того, что рассмешил участников форума. Он поприветствовал присутствующих там друзей и своих «нескольких врагов», опоздав на несколько часов из-за проблем с электропроводкой в его самолете.

Главной же темой Всемирного экономического форума, который проходит с 19 по 23 января, является «Дух диалога». В мероприятии участвуют более 60 глав государств и правительств, 55 министров экономики и финансов, а также свыше 800 представителей мирового бизнеса.