СМИ сообщили о росте насилия со стороны военных в приграничных регионах России

В приграничных регионах России женщины все чаще сталкиваются с агрессией и насилием со стороны военнослужащих. Об этом пишет The Insider со ссылкой на данные судов, публикации в СМИ и прямые свидетельства пострадавших.

Один из таких случаев произошел 28 октября 2025 года в городе Шебекино Белгородской области. Местная жительница рассказала, что на нее напал мужчина в военной форме с автоматом. По ее словам, он избивал ее, душил и угрожал ножом. Женщине удалось спастись после того, как на шум вышел сосед. Позже выяснилось, что нападавший — ранее судимый Алексей Кострикин, завербованный на войну. В тот же день он, по данным следствия, совершил убийство и изнасилование в соседнем населенном пункте.

Отдельной статистики по преступлениям, совершенным военнослужащими, в России не ведется. Однако, согласно данным судов, в 2022–2024 годах ежегодно рассматривалось от 2 до 2,2 тысячи дел об изнасилованиях и до 8,3 тысячи дел о преступлениях против половой неприкосновенности. Эти показатели выше, чем в довоенный период, подчеркивает издание. Доля обвинительных приговоров при этом остается высокой — около 85–90%.

О преступлениях военных чаще всего становится известно из резонансных уголовных дел и публикаций СМИ. В Белгородской области, Брянской области и других приграничных регионах в последние годы возбуждались дела о сексуализированном насилии, в том числе в отношении несовершеннолетних. В отдельных случаях обвиняемые ранее уже привлекались к уголовной ответственности, но после приговоров вновь подписывали контракты с Минобороны.

Жительницы приграничных регионов также сообщают о домогательствах со стороны военных в общественных местах и транспорте, пишет The Insider. В частности, издание приводит историю жительницы Белгорода, которая летом ехала поездом из Белгорода в Санкт-Петербург. По ее словам, военнослужащий, вернувшийся из вагона-ресторана пьяным, начал к ней приставать, а на отказ общаться отреагировал агрессивно: «Как это ты не хочешь разговаривать? Я же был на фронте». Как утверждает собеседница издания, другие пассажиры не вмешались, и конфликт удалось остановить только после прихода проводницы.

Журналисты связывают происходящее с практикой вербовки осужденных на фронт и возможностью приостановки уголовных дел в связи с военной службой. По данным Судебного департамента при Верховном суде, число дел, приостановленных уже на стадии судебного разбирательства, резко выросло в 2024 году и превысило 17 тысяч.