Кадыров съездил на место аварии с участием его сына

Глава Чечни Рамзан Кадыров съездил на участок Старопромысловского шоссе рядом с домом торжеств «Сафия» — именно там, как ранее писал телеграм-канал «Можем объяснить» со ссылкой на представителей оппозиционного движения Niyso произошла авария с участием Адама Кадырова. Видео с поездки Кадыров выложил в своем телеграм-канале.

«Агентство» выяснило, что видео было смонтировано накануне вечером. Издание пишет, что в минувшее воскресенье участок шоссе, куда приехал Кадыров, был перекрыт для строительства новой развязки, а спустя три дня глава республики приехал с проверкой.

В ролике мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров показывает Рамзану Кадырову проект развязки на планшете. «Прежняя схема движения не справлялась с нагрузкой, создавая сложности при пересечении потоков. Будущая развязка призвана упорядочить трафик и снять напряжение в этом направлении. На данный момент специалисты уже приступили к земляным работам», — говорится в подписи к видео.

«Агентство» также обратило внимание, что выложенный ролик — первое появление Кадырова на публике после сообщений об аварии с участием его сына. До этого в соцсетях главы Чечни выложили еще два ролика с участием его сына и самого Кадырова, но они, вероятно, были сняты во время совещаний еще до аварии.

О том, что Адам Кадыров попал в аварию, сообщили «Кавказ. Реалии» и Niyso 16 января. Тогда сообщалось о перекрытии дорог в центре города. Позже из Чечни в Москву вылетел «самолет-госпиталь» МЧС, на борту которого предположительно находился Адам Кадыров. Вслед за ним в Москву направился также самолет, на котором, согласно утечкам, летал Рамзан Кадыров. Накануне стало известно, что сын главы Чечни пошел на поправку.