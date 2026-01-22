Группу подростков обвинили в издевательствах над пенсионерами ради треш-контента

В подмосковном Лыткарино группа подростков, называющая себя защитниками общества «от наркоманов и алкоголиков», врывалась в квартиры пенсионеров и избивала их на камеру ради лайков в соцсетях. Об этом говорится в видеосюжете РЕН ТВ.

Белый порошок Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве Криминал 8 минут чтения

На одном из видео, которые нападавшие опубликовали в своих соцсетях, подросток под хохот сверстников поднимается по водосточной трубе в квартиру пенсионера. Уже в следующем кадре подростки по очереди пинают пожилого мужчину по голове, обливают кетчупом и портят его вещи. Сообщается, что они также раздели пострадавшего на камеру и опубликовали это видео с подписью «вот, как мы поступаем с наркоманами и алкашами».На другом видео, подростки толпой избивают пожилую женщину.

«Все они, как известно, не из благополучных семей. Встречались с проблемами на улице, с проблемами с законом. Дрались они постоянно в торговом центре «Весна» в городе Лыткарино. И соответственно также на улице уже открывали из пневмата стрельбу по мальчишкам», — рассказала телеканалу волонтер по имени Елена. По ее словам, всего в эту группу входят 15 подростков.

Родители одного из предполагаемых участников банды, имя которого не называется, сообщили телеканалу, что их сын не участвовал в нападении на пенсионеров, «а просто стоял для массовки». По их словам, полиция допросила подростка, после чего он «пропал».

Мать мальчика утверждает, что в последнем сообщении сын пожаловался на преследования со стороны других подростков. «Избить хотят, только что убегал от толпы. Хотят прийти к нам домой, точнее уже приходили. Я боюсь возвращаться домой. Я не хочу, чтобы меня зарезали, так как за мной уже бегали с ножами», — зачитала она на камеру сообщение своего сына.

Подмосковные полицейские отчитались, что по факту нападения на пенсионера они допросили трех подростков. Сообщается, что обстоятельства произошедшего все еще выясняются.