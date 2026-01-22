EN
Криминал

Мужчина умер после драки с сотрудниками торгового центра в Петербурге

14:14

В Санкт-Петербурге 24-летний мужчина умер после драки с охранниками торгового центра «Сити-Молл». Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета, а также в полиции города.

По версии следствия, инцидент произошел 21 января «в одном из торговых центров в Приморском районе». В полиции уточнили, что речь идет о магазине в доме 17 на Коломяжском проспекте — там расположен «Сити-Молл».

Сотрудники охраны торгового центра, по данным силовиков, заподозрили мужчину в краже, из-за чего около 19:44 между посетителем и персоналом торгового центра завязался словесный конфликт, позже переросший в драку. Во время конфликта мужчина распылил перцовый баллончик.

«После этого его задержала охрана, чтобы передать сотрудниками полиции. В этот момент мужчине стало плохо, в больнице он скончался», — заявили в Следственном комитете.

В полиции отметили, что прибывшие на место сотрудники ведомства задержали троих участников конфликта — охранников торгового центра в возрасте 64 и 19 лет, а также 18-летнего сотрудника клининга. Участвовавший в драке 32-летний охранник сбежал с места происшествия и объявлен в розыск.

«После инцидента 24-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии и позднее скончался», — рассказали в полиции Санкт-Петербурга.

Белый порошок
Белый порошок
Родители заявили о пропаже 12-летней дочери. Когда ее тело нашли, их обвинили в убийстве
Криминал8 минут чтения

Троих задержанных сотрудников торгового центра доставили в отделение, где в отношении них составили протоколы по административной статье о мелком хулиганстве. Материалы полиция передала в Следственный комитет, который начал проверку по факту случившегося.

Судя по видео, которое опубликовал петербургский телеканал «78», трое охранников повалили посетителя на пол. По версии канала, сотрудники душили мужчину около десяти минут, но на записи видно лишь, что погибшего держат за спину. Далее следуют кадры, на которых жертва уже находится без сознания.

На другом видео, которое разместила «Фонтанка», мужчина кричит и просит о помощи: «Люди, помогите, задыхаюсь». По информации издания, у него начался приступ. Прибывшие врачи констатировали клиническую смерть, рассказал телеканал «78». В реанимации мужчине смогли восстановить дыхание, но ночью того же дня, 21 января, пострадавший скончался.

