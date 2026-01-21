СМИ: российские разведчики завалили руководство доносами друг на друга «из-за пьянства и проституток»

В Службе внешней разведки России усилились внутренние конфликты. Сотрудники все чаще пишут друг на друга жалобы и доносы. Причиной стала обострившаяся конкуренция внутри ведомства после возвращения в Россию сотен разведчиков, высланных из западных стран. Об этом сообщает The Insider, в распоряжении которого оказались несколько анонимных обращений, адресованных руководству СВР и в администрацию президента.

В письмах разведчики чаще всего обвиняют коллег в коррупции, незаконном обогащении, пьянстве и связях с секс-работницами. В одном из доносов речь идет о заместителе начальника управления нелегальной разведки Германе Быкове. По утверждению автора, он якобы направлял в высокооплачиваемые зарубежные командировки ограниченный круг «своих» сотрудников. При этом подчиненные должны были привозить ему подарки из загранпоездок — алкоголь стоимостью не менее 50 долларов за бутылку, а из стран с более высокими командировочными выплатами — от 100 долларов.

В том же обращении упоминается самоубийство одного из сотрудников СВР во время командировки. По утверждению автора письма, руководство знало о его нестабильном психологическом состоянии, однако он все равно был отправлен за границу. По данным издания, в СВР по этому поводу проводилась служебная проверка, однако факты, изложенные в анонимном обращении, не подтвердились.

Отдельный эпизод в материалах The Insider связан с капитаном СВР Сергеем Зайцевым, служившим в подразделении «Заслон». Как пишет издание, в письме главе СВР Сергею Нарышкину президент ассоциации «Братство краповых беретов “Витязь”» Сергей Лысюк утверждает, что Зайцев якобы брал по 30 тысяч рублей у военнослужащих Росгвардии за помощь в прохождении медицинской комиссии и обещание трудоустройства в «Заслон». Также сообщается, что Зайцев мог незаконно получать надбавку к зарплате за звание «Мастер спорта по кикбоксингу», которым на самом деле не обладал.

Часть анонимных жалоб посвящена возможным коррупционным нарушениям при заключении строительных контрактов. В одном из писем упоминается подрядчик, участвовавший в строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса на территории штаб-квартиры СВР, где в феврале 2022 года обрушился навес здания. Как отмечается в обращении, уголовное дело по этому факту не получило развития, а компания спустя несколько месяцев была признана банкротом.

В других записках подробно описывается поведение сотрудников СВР во время зарубежных командировок. Например, утверждается, что двое офицеров, находясь на службе в иностранном государстве, регулярно посещали рестораны, употребляли алкоголь и после этого садились за руль пьяными. Кроме того, они якобы заводили знакомства с «сомнительными лицами» и «имели сексуальные контакты с проститутками». Автор письма утверждает, что об этом было известно руководству дипломатической миссии, но никаких санкций не последовало. The Insider также уточняет, что упомянутые сотрудники продолжают работать.

Издание связывает рост числа доносов с возвращением в Россию более 700 сотрудников дипломатических миссий, значительная часть которых являлась кадровыми разведчиками.