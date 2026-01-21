EN
Общество

Названы самые популярные направления для путешествий зумеров и миллениалов

2 минуты чтения 12:21

Туристический онлайн-сервис Kayak провел исследование и опубликовал по его результатам отчет о тенденциях, которые будут характерны для сферы путешествий в 2026 году. Документ основан на данных самой компании и на анализе мнений пользователей TikTok. 

Так, в нем говорится, что большинство зумеров и миллениалов (71% и 75% соответственно) хотят отказаться от поездок в уже популярные места и отправиться в «неизведанные» регионы. Эта глава в отчете называется «Еще не опубликовано в TikTok» — это говорит о том, что зумеры и миллениалы стали выбирать места для путешествий, не опираясь на рекомендации соцсетей.

«Речь идет о поиске чего-то настоящего. Деньги и безопасность по-прежнему играют ведущую роль в принятии решений, но сразу за ними следует растущее желание испытать что-то новое — то, что еще не насыщено отфильтрованными закатами и толпами людей, вызывающими дежавю», — говорится в отчете.

Первый теракт в московском метро
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех исполнителей казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
Криминал18 минут чтения

В список таких направлений Kayak включил столицу Нигерии Абуджу, Алматы в Казахстане, столицу Парагвая Асунсьон, азербайджанский Баку, Барранкилью в Коолумбии, Бастию и Бордо во Франции, Бильбао в Испании, Бишкек в Кыргызстане, Корк в Ирландии и другие города.

Кроме того, среди тенденций в путешествиях этого года составители отчета выделили отказ от обязательного поиска сувениров в пользу «захватывающих дух впечатлений». Этот пункт важен для 34% путешественников, а более половины респондентов рассказали, что в первую очередь они хотят увидеть природные чудеса. Среди зумеров поездки на природу вошли в пятерку самых популярных видов отдыха.

Дневники убийцы потрясли Россию
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
Криминал17 минут чтения

Главным советчиком в путешествиях для зумеров и миллениалов станет искусственный интеллект, рекомендациям которого эти поколения доверяют больше, чем советам друзей, поскольку ИИ собирает информацию из множества источников и зачастую выдает более актуальные сведения.

Также авторы отчеты считают, что для зумеров и миллениалов «благополучие» стало новым богатством. Теперь представители этих поколений отправляются в путешествия, чтобы восстановить душевное равновесие, и надеются чаще путешествовать в будущем.

Среди других трендов этого года в сфере путешествий — поездки в небольшие поселения в сельской местности вместо крупных городов, путешествия ради какого-либо крупного события, например, концерта или футбольного матча, замедление темпов поездок и отсутствие цели посмотреть как можно больше за один раз и большее количество коротких спонтанных поездок вместо длительного летнего отпуска.

