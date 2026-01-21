EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Основательница «Насилию.нет» впервые ответила на обвинения экс-сотрудниц в психологическом насилии

2 минуты чтения 10:34 | Обновлено: 10:37

Основательница центра «Насилию.нет» Анна Ривина впервые публично прокомментировала обвинения бывших сотрудниц организации в психологическом насилии и систематическом абьюзе. С ней беседовала «Медуза».

Первый теракт в московском метро
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех исполнителей казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
Криминал18 минут чтения

Волна обвинений в адрес Ривиной поднялась в конце октября, уже после закрытия центра «Насилию.нет». Все началось с публикации экс-фандайзерки центра Дианы Анищенко в фейсбуке. Она заявила, что бывшая начальница унижала сотрудников, постоянно напоминала даже о небольших ошибках, и присваивала себе достижения подчиненных. Вслед за ней и другие экс-сотрудницы «Насилию.нет» рассказали о своем негативном опыте работы в организации. Они упоминали манипуляции, газлайтинг и необоснованные увольнения.

Комментируя эти обвинения, Анна Ривина заявила «Медузе», что «никогда не допускала публичного унижения сотрудников». При этом она признала, что работа центра на протяжении всех десяти лет его существования проходила «в условиях высокой эмоциональной и операционной нагрузки».

«В более сложные периоды мой тон мог быть более требовательным или более жестким, чем в спокойной обстановке. Особенно когда речь шла об ошибках, которые ставили под угрозу работу центра, его репутацию и возможность оказывать поддержку пострадавшим от насилия», — пояснила свою позицию Ривина.

Дневники убийцы потрясли Россию
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
Криминал17 минут чтения

Она подчеркнула, что обвинения в публичных унижениях противоречат ее представлениям об управлении и профессиональной этике. И добавила, что сожалеет о том, что «не всегда было возможно создать для команды более устойчивую и комфортную рабочую среду» с учетом тех ограничений, в которых существовала организация.

Центр «Насилию.нет» работал с 2015 по 2025 год. Он был одним из наиболее известных проектов в России, помогающих женщинам, столкнувшимся с домашним насилием. В 2020 году организации присвоили статус «иностранного агента», но она продолжила работу. О закрытии «Насилию.нет» было объявлено 22 октября 2025 года. Ривина объясняла это невозможностью работать из-за проблем с финансированием на фоне ужесточения законодательства об «иностранных агентах».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый теракт в московском метро
Криминал
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех исполнителей казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
00:01
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Общество
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
00:01 19 января
«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01 18 января
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Мир
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
01:07 17 января
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01 20 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть