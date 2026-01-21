Основательница «Насилию.нет» впервые ответила на обвинения экс-сотрудниц в психологическом насилии

Основательница центра «Насилию.нет» Анна Ривина впервые публично прокомментировала обвинения бывших сотрудниц организации в психологическом насилии и систематическом абьюзе. С ней беседовала «Медуза».

Волна обвинений в адрес Ривиной поднялась в конце октября, уже после закрытия центра «Насилию.нет». Все началось с публикации экс-фандайзерки центра Дианы Анищенко в фейсбуке. Она заявила, что бывшая начальница унижала сотрудников, постоянно напоминала даже о небольших ошибках, и присваивала себе достижения подчиненных. Вслед за ней и другие экс-сотрудницы «Насилию.нет» рассказали о своем негативном опыте работы в организации. Они упоминали манипуляции, газлайтинг и необоснованные увольнения.

Комментируя эти обвинения, Анна Ривина заявила «Медузе», что «никогда не допускала публичного унижения сотрудников». При этом она признала, что работа центра на протяжении всех десяти лет его существования проходила «в условиях высокой эмоциональной и операционной нагрузки».

«В более сложные периоды мой тон мог быть более требовательным или более жестким, чем в спокойной обстановке. Особенно когда речь шла об ошибках, которые ставили под угрозу работу центра, его репутацию и возможность оказывать поддержку пострадавшим от насилия», — пояснила свою позицию Ривина.

Она подчеркнула, что обвинения в публичных унижениях противоречат ее представлениям об управлении и профессиональной этике. И добавила, что сожалеет о том, что «не всегда было возможно создать для команды более устойчивую и комфортную рабочую среду» с учетом тех ограничений, в которых существовала организация.

Центр «Насилию.нет» работал с 2015 по 2025 год. Он был одним из наиболее известных проектов в России, помогающих женщинам, столкнувшимся с домашним насилием. В 2020 году организации присвоили статус «иностранного агента», но она продолжила работу. О закрытии «Насилию.нет» было объявлено 22 октября 2025 года. Ривина объясняла это невозможностью работать из-за проблем с финансированием на фоне ужесточения законодательства об «иностранных агентах».